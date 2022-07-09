Народный праздник 9 июля имеет названия Давид Солунский, Давид Земляничник, Тихвинская икона Божией Матери.

Христиане отмечают церковный праздник 9 июля в честь греческого святого преподобного Давида Солунского, а также Тихвинской иконой Божьей матери. Наши предки считали, что к этой дате поспевают и наливаются соком ягоды.

9 июля особенно вкусной и полезной считается земляника, однако её сезон уже почти заканчивается. Собрать горсть земляники в этот день считалось редкой удачей. Также в эту дату собирают дикие и лесные ягоды. Девушки утром умываются росой с ягод, чтобы всегда быть красивыми и молодыми.

Ягоды земляники полезно есть при малокровии, болезнях почек и мочевого пузыря. Чай из листьев земляники принимают для прибавления сил и сердечного здоровья.

Приметы погоды 9 июля

В этот день не стоит купаться в реках и озерах, поскольку они кишат русалками. В эту дату не рекомендуется выводить домашний скот на пастбище.

Что нельзя делать 9 июля

Полевые цветы сильно пахнут - к дождю.

Если росы много, то урожай огурцов будет хорошим.

Если пошел дождь, то сентябрь будет дождливым.

Радуга вечером появилась - к жаркой погоде.

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