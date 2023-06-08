Народный праздник 8 июня известен под названиями Карп-карполов, Карпов день.

8 июня церковь чтит память апостолов от 70-ти Алфея и Карпа. День получил название Карп-Карполов, поскольку издавна считается удачным для ловли карпов и в целом любой рыбы. Рыбалки в этот день с раннего утра выходили к реке с удочками. Верили, что чем раньше на рыбалку выйдешь, тем большим будет улов.

Также в Карпов день в давние времена приглашали домой печника, который осматривал и облицовывал печи после зимы. Считалось, что осмотреть печь нужно ещё летом, чтобы заранее обнаружить все проблемы до начала холодов.

Дата 8 июня считается удачной для доения коз и коров. Хозяйки в этот день для избавления от неприятного запаха молока и продления срока годности ставили кувшин с напитком под цветущий куст шиповника.

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Рожденные 8 июня люди расчетливые и немного хитрые. Они всегда стараются извлечь выгоду для себя и бывают неискренними с людьми. Однако как друзья они преданные и дружелюбные. Имеют деловитую жилку и хорошее чувство такта, благодаря чему часто добиваются больших успехов в карьере.

Что нельзя делать 8 июня

Женщинам 8 июня категорически запрещено купаться, поскольку вода в реке в этот день становится опасной.

Не стоит встревать в конфликты в этот день, рассказывать чужие секреты и обсуждать людей за спиной. Также нельзя корить людей за ошибки и вспоминать старые обиды.

Не стоит в этот день сажать любые саженцы, высаживать рассаду и пересаживать любые растения - они не приживутся на новом месте.

В день Карпа нельзя спать до обеда, бездельничать и откладывать дела на потом.

Приметы погоды 8 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в реке появилось много щук, то лето будет дождливым, много толстолобиков - осень будет ранней, много раков - к частой непогоде летом.

Утки целый день плавают и ныряют - к скорому дождю.

Если яблони уже отцвели, то морозов больше не будет.

Много появилось комаров - к жаркой погоде.

Если на рябине много цветов, то будет хороший урожай овса.

Рыба в реке плавает у самой поверхности - к дождливой погоде и высокой влажности.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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