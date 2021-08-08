Этот день в народе называют Ермолай, Моисей, Параскева, Ермолаев день, Марьев день.

Христиане отмечают 8 августа церковный праздник мученика Ермолая Никомедийского. Ещё в этот день почитается память монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина и мученицы Параскевы Римской. Считалось, что осенняя прохлада в этот день дает растениям целебную мощь. Собирать травы можно после обеда.

Жатва и время сбора урожая уже подходили к концу. В этот день собирают урожай яблок, но до Яблочного Спаса (19 августа) есть их сырыми нельзя. Из яблок готовят компот, повидло, сидр. Также 8 августа собирают картофель и запекают к ужину.

По поверьям, женщинам 8 августа нельзя работать в поле, вышивать, шить и вязать. Если женщина возьмет иглу в руки, то будет несчастна в браке. Хорошей приметой считалось, если в этот день кошка трется об ноги хозяина – это сулит достаток.

Приметы погоды 8 августа

Коты прячутся под одеяло – к похолоданию.

Лягушки скачут по берегу – к дождю.

Холодное утро предвещает раннюю, холодную зиму.

Много желудей на дубе – к хорошему урожаю.

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Автор: Екатерина Пулатова