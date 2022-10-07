Народный праздник 7 октября известен под названиями Фёкла-заревница, Запрядальная.

Христиане отмечают церковный праздник 7 октября в честь первомученицы Феклы. Наши предки считали Феклу предвестницей темных и долгих ночей. В день Феклы славяне выходили на улицу ночью и смотрели на звездное небо.

В день Феклы вечером наши предки молотили зерно и заготавливали муку. А день проводили с песнями, плясками и народными гуляньями. 7 октября зажигали большой костер, возле которого собиралась молодежь и рассказывала байки.

7 октября топили овин - постройку, где сушили снопы зерна перед молотьбой. Это дело поручалось только опытным мужчинам. В день Феклы было принято угощать молотильщиков зерна кашей и пирогами.

Видео дня

День Феклы считается удачным для рукоделия, стирки и любых домашних хлопот. Также в эту дату можно выкапывать свеклу и собирать грибы в лесу. 7 октября - счастливый день для свадьбы.

Что нельзя делать 7 октября

Женщине не стоит разжигать огонь сегодня, иначе вырастет риск пожара. Нельзя рассказывать чужие секреты, иначе и ваши тайны будут раскрыты.

Приметы погоды 7 октября

Если на дубе много желудей, то зима будет мягкой, а следующий год - урожайным.

Гром в этот день сулит бесснежную и ясную зиму.

Большой урожай рябины - к холодной зиме.

Птицы летят низко к земле - к ранней и морозной зиме.

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