Христианская церковь сегодня отмечает несколько важных событий.

Мать Пресвятой Богородицы жила со своим мужем в браке 50 лет и не имела детей. Горько скорбела об этом, так как тогда считалось, что Господь не посылает наследников грешным людям. Она молилась Богу, чтобы он хотя бы на старости подарил им дочь, Христос выполнил это желание. Мать недолго жила после рождения Анны и скончалась в 79 лет.

В этот день люди отмечают народный праздник 7 августа, приуроченный ко Дню рождения святой Анны.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти святых жен Олимпиады

Олимпиада служила при храме для крещения женщин. Была замужем за разгульным человеком и, овдовев, решила больше замуж не выходить.

Император Феодосий просил ее выйти замуж за его друга, но Олимпиада отказала. Тогда правитель решил взять имение святой под опеку, но женщина ответила, что сама может распорядиться им, как пожелает. И стала употреблять имение на благо всем нуждающимся, сама жила скромно и большую часть времени посвящала молитве.

Константинопольский епископ Нектарий сделал ее диаконессой и советником по делам церкви. Много вынесла гонений, клеветы и лжи, была изгнана из столицы. Долго скиталась, нашла приют в обители, где стала настоятельницей. Скончалась в 410 году, завещая сбросить тело в море.

Праздник 7 августа в православии - день памяти преподобного Макария Желтоводского

Юноша родился в Нижнем Новгороде и в 12 лет ушел в Печерский монастырь, прося пострига. Прошение его было удовлетворено, Макарий полностью отдался подвигам. Родители долго горевали о нем, считая, что его убили дикие звери.

Через три года отец узнал, где его сын, пришел повидаться к нему, но Макарий не захотел этого. Он считал, что отец его истинный - Господь, а после - настоятель. Позволил лишь поцеловать свою руку через окно и обещал молиться о здравии родителей.

Читайте также2022 год кого: значение по восточному календарю, характеристика года, в чем встречатьПозже переселился к берегам озера Желтые воды, где к нему пришла братия. Там же основали святую обитель. Живя там, часто ходил с проповедями и многие народы обратил в христианскую веру.

В 1439 году после нападения казанских татар и чудесного освобождения, Макарий со своими иноками отправился в Галицкую страну. Там, в городе Унжи, он попросил у местных жителей указать, где пустыня. Придя на место, Макарий водрузил крест, поставил келью, а позже основал обитель. Умер в 1444 году, мощи его были обретены бессмертными.

Приметы 7 августа

утром холодно - зима студеной будет и наступит рано;

светлая и теплая погода - зима снежной не будет;

какая погода будет до обеда - такая же и до конца декабря;

аисты в стаи собираются - зима будет холодной и ранней.

Что нельзя сегодня делать

ругаться и сквернословить;

лениться и избегать даже самой легкой работы.

Что можно делать 7 августа

Наши предки считали, что этот день отлично подходит для прогулки в лес. Можно собирать грибы и ягоды. Кроме того, в день Успения Пресвятой Анны можно играть свадьбу и крестить ребенка.

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Автор: Кристина Кащавцева