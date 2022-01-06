Народный праздник 6 января - Рождественский сочельник.

6 января отмечается сочельник - последний день перед Рождеством Христовым. В этот день заканчивается Рождественский пост. Это последний день, когда христиане не едят мясо и молочные продукты, а также воздерживаются от веселья. Однако можно есть рыбу.

Наши предки с большим почтением относились к сочельнику. В этот день нельзя есть до появления первой звезды на небе – символа рождения Иисуса. Когда звезда засияет, на стол ставят 12 постных блюд и обязательно отмечают всей семьей. Сам стол накрывают белой скатертью.

На стол обязательно ставят кутью, запеченную рыбу, постный борщ и вареники с капустой. Наши предки дарили подарки друг другу именно на Рождество, а не на Новый год. По народным верованиям, 6 января нужно щедро покормить питомцев и скотину. Вечером ангел спрашивает у животных, хорошо ли их кормит хозяин.

Что нельзя делать 6 января

Нельзя употреблять мясо, яйца, молочные продукты и алкоголь. Запрещено ругаться с близкими и обижать животных. Нельзя садиться за стол в старой или грязной одежде. Венчаться и играть свадьбу сегодня - плохая примета.

Приметы погоды 6 января

Оттепель сегодня предвещает позднюю весну и плохой урожай.

Иней и снег сулят хороший урожай.

Звезды ярко светят - к засушливому лету.

Если в снегу растаяли тропинки, то скоро будут сильные метели.

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