6 января отмечается сочельник - последний день перед Рождеством Христовым. В этот день заканчивается Рождественский пост. Это последний день, когда христиане не едят мясо и молочные продукты, а также воздерживаются от веселья. Однако можно есть рыбу.
Наши предки с большим почтением относились к сочельнику. В этот день нельзя есть до появления первой звезды на небе – символа рождения Иисуса. Когда звезда засияет, на стол ставят 12 постных блюд и обязательно отмечают всей семьей. Сам стол накрывают белой скатертью.
На стол обязательно ставят кутью, запеченную рыбу, постный борщ и вареники с капустой. Наши предки дарили подарки друг другу именно на Рождество, а не на Новый год. По народным верованиям, 6 января нужно щедро покормить питомцев и скотину. Вечером ангел спрашивает у животных, хорошо ли их кормит хозяин.
Что нельзя делать 6 января
- Нельзя употреблять мясо, яйца, молочные продукты и алкоголь.
- Запрещено ругаться с близкими и обижать животных.
- Нельзя садиться за стол в старой или грязной одежде.
- Венчаться и играть свадьбу сегодня - плохая примета.
Приметы погоды 6 января
- Оттепель сегодня предвещает позднюю весну и плохой урожай.
- Иней и снег сулят хороший урожай.
- Звезды ярко светят - к засушливому лету.
- Если в снегу растаяли тропинки, то скоро будут сильные метели.