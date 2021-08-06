6 августа народный праздник приметы / фото ua.depositphotos.com

Церковь отмечает 6 августа праздник двух братьев Бориса и Глеба. Из уважения к святым в этот день не проводили полевые работы и не работали с зерном. 6 августа не следует готовить ничего из теста. Этот день считается грозовым.

В этот день можно собирать черемуху и ягоды, а также виноград. Хорошая дата для изготовления компотов, варенья, травяного чая, домашнего вина. В эту дату заготавливают березовые венки для бани. Для этого выбирали молодые ветки с зелеными листьями.

Приметы погоды 6 августа

  • Если день теплый, то зима будет снежной и холодной, а если сегодня прохладно, то зимой будет тепло.
  • Роса лежит до полудня – к грозе.

  • С осины пух полетел – пора собирать подосиновики.

  • Южный ветер сулит ухудшение погоды.

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Автор: Екатерина Пулатова