6 августа народный праздник приметы / фото ua.depositphotos.com
Церковь отмечает 6 августа праздник двух братьев Бориса и Глеба. Из уважения к святым в этот день не проводили полевые работы и не работали с зерном. 6 августа не следует готовить ничего из теста. Этот день считается грозовым.
В этот день можно собирать черемуху и ягоды, а также виноград. Хорошая дата для изготовления компотов, варенья, травяного чая, домашнего вина. В эту дату заготавливают березовые венки для бани. Для этого выбирали молодые ветки с зелеными листьями.
Приметы погоды 6 августа
- Если день теплый, то зима будет снежной и холодной, а если сегодня прохладно, то зимой будет тепло.
- Роса лежит до полудня – к грозе.
С осины пух полетел – пора собирать подосиновики.
Южный ветер сулит ухудшение погоды.
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