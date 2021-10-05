Народный праздник 5 октября известен под названиями Фокин день, Иона, Фок Вертоградарь, Листопадная.

5 октября христиане отмечают церковный праздник ветхозаветного пророка Ионы, а также святых Фока Синопского и Фока Вертоградаря. В народном календаре этот день посвящали осине. Наши предки считали, что это дерево может впитать в себя болезни и негативную энергию.

Осиновый кол вставляют в хлев или огород, чтобы злые силы не испортили скотину и урожай. Больные люди 5 октября могут найти осину и повязать на неё свой пояс, чтобы дерево забрало болезнь.

5 октября заканчивали собирать редьку. Этот овощ полезно есть при сердечно-сосудистых заболеваниях, высоком давлении, кашле и бронхите. Смесью редькового сока с медом можно смазать на ночь суставы, чтобы они не болели.

Что нельзя делать 5 октября

В этот день нельзя есть рыбу, чтобы не случилось беды. 5 октября нельзя устраивать шумные вечеринки и посиделки, иначе они закончатся ссорой. В Фокин день строго запрещено сжигать листву.

Приметы погоды 5 октября

Много паутины по ветру летает – к теплой зиме и поздним заморозкам.

Если с березы не опали все листья, то первый снег выпадет поздно.

Иней сегодня предвещает скорые заморозки.

Мало шишек на сосне – к теплой зиме.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова