Народный праздник 5 июня известен под названиями Левон-огуречник, Левон-конопляник.

Православная церковь 5 июня чтит память епископа Киево-Печерской лавры святого Леонтия.

В народе святой Леонтий считался покровителем огурцов и конопли - именно эти культуры сеяли в день Левона Огуречника. Сеять растения в этот день было принято молча и обязательно в головных уборах. Плохой приметой считалось, если во время посадки огородника кто-то увидит за работой - незнакомец может "сглазить" посевы и они не взойдут.

Украинцы использовали конопли для изготовления ниток, из которых плели мешки, рубашки и рушники. Конопляная одежда считалась очень крепкой, гигиеничной и полезной для кожи. А конопляный жмых добавляли в корм для крупного рогатого скота. Также из этой культуры делали масло, бумагу и краски. В украинских народных сказках, веснянках и песнях часто вспоминаются конопли.

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Рожденные 5 июня люди очень талантливые и умные. Они могут выполнять сразу несколько дней одновременно. Это очень требовательные к самим себе люди, которые стараются сделать любую работу безукоризненно и тяжело переживают неудачи. Они обидчивые и злопамятные, но преданные в дружбе.

Что нельзя делать 5 июня

Если что-то сеете или сажаете в этот день, нельзя во время работы разговаривать, а также показываться на глаза незнакомцам.

День не подходит для строительства и ремонтных работ - такая деятельность в этот день закончится неудачей.

Также день неудачен для переезда в новый дом и перехода на новое место работы.

Приметы погоды 5 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если появилось много оводов, то урожай огурцов будет отменным.

Рябина обильно цветет - к хорошему урожаю зерновых культур.

Если возле муравейника много муравьев, то погода будет хорошей, а если муравьи сидят в муравейника, то стоит ждать ненастье.

Много жуков появилось - к жаркому июню.

Боярышник обильно цветет - к морозной и снежной зиме.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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