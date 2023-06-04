Народный праздник 4 июня известен под названиями Василисков день, Василиск, Соловьиный день.

Православная церковь 4 июня чтит память священномученика Василиска. Наши предки издавна считали день Василиска неудачным для любых посевных работ. 4 июня ничего не сажали и не сеяли, поскольку по давним приметам на засаженных в этот день грядках вырастут только васильки и полынь.

Наши предки в народный праздник 4 июня убирали в сарае и хлеву, а также ухаживали за домашней скотиной. Коров и овец выгоняли пастись на поле ранним утром, чтобы они отведали утренней росы. Также в этот день убирались в курятнике и собирали куриный помет, из которого изготовляли удобрение для овощей. По давним приметам, 4 июня нужно обязательно собрать все куриные яйца, иначе из яйца может уродиться чудовище Василиск.

В день Василиска наши предки прислушивались к соловьям. Хорошей приметой считалось, если соловьиная семья поселилась возле дома или в саду - это принесет владельцам участка огромное счастье.

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Также 4 июня наши предки ухаживали за садом - белили и обрезали молодые деревья. С этого периода начинают вылупляться вредители деревьев, поэтому садовники вешали на каждое дерево самодельный ловчий пояс, к которому прилипали насекомые.

Рожденные 4 июня люди любят правила и порядок. Они очень пунктуальные и организованные. Всегда движутся вперед и не оплакивают свои неудачи. Они хорошо разбираются в людях и не терпят несправедливое отношение к себе, хотя и обидчивыми их назвать нельзя.

Что нельзя делать 4 июня

4 июня не стоит сеять, сажать и пересаживать любые растения. Этот день считается неурожайным для любых посадок.

Нельзя оставлять яйца в курятнике сегодня.

День считается неудачным для далеких поездок и путешествий, а также прогулок на дикой природе. Однако и целый день сидеть дома сегодня тоже не стоит.

Будьте осторожны с огнем в этот день - он легко выходит из-под контроля. Сегодня лучше не разводить костров на улице.

Мужчинам сегодня нельзя стричься, чтобы не было проблем со здоровьем.

4 июня - неудачный день для поиска работы.

Приметы погоды 4 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Птицы громко поют с самого утра - к хорошей погоде.

Соловьи поют ночью - к ясной погоде.

Гром 4 июня предвещает жаркое, но в меру дождливое лето.

Если к этому дню появилось много пауков, то урожай огурцов в этом году будет богатым.

Если вечером расквакались лягушки, то июнь будет дождливым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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