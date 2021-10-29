Народный праздник 30 октября наши предки называли днем Осия Колесника.

30 октября отмечается церковный праздник пророка Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта и телег. В северных широтах в эту дату часто впервые доставали сани. Телеги чинили и смазывали дегтем.

День Осия считается очень удачным для водителей, таксистов и перевозчиков груза. Также в эту дату хорошо ладится торговля. Девушки 30 октября читают заговор на возлюбленного, чтобы он ответил взаимностью. Дата подходит для свадьбы и венчания.

Что нельзя делать 30 октября

30 октября очень не рекомендуется мыться – это считается дурной приметой. Нельзя начинать новых дел. Не стоит начинать читать новую книгу, иначе можно потерять рассудок.

Приметы погоды 30 октября

Серое небо сулит дожди.

Яркая луна сулит теплую и солнечную погоду, а бледная – дождь.

Если к 30 октября третий день подряд наблюдается иней с утра, то снег выпадет рано.

Если кошка спит целый день, то скоро потеплеет.

Автор: Екатерина Пулатова