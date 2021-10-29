Народный праздник 30 октября / фото pixabay.com
30 октября отмечается церковный праздник пророка Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта и телег. В северных широтах в эту дату часто впервые доставали сани. Телеги чинили и смазывали дегтем.
День Осия считается очень удачным для водителей, таксистов и перевозчиков груза. Также в эту дату хорошо ладится торговля. Девушки 30 октября читают заговор на возлюбленного, чтобы он ответил взаимностью. Дата подходит для свадьбы и венчания.
Что нельзя делать 30 октября
- 30 октября очень не рекомендуется мыться – это считается дурной приметой.
- Нельзя начинать новых дел.
- Не стоит начинать читать новую книгу, иначе можно потерять рассудок.
Приметы погоды 30 октября
- Серое небо сулит дожди.
- Яркая луна сулит теплую и солнечную погоду, а бледная – дождь.
- Если к 30 октября третий день подряд наблюдается иней с утра, то снег выпадет рано.
- Если кошка спит целый день, то скоро потеплеет.