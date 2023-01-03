Народный праздник 3 января известен под названием Петр-полукорм.

Христиане отмечают церковный праздник 3 января в честь митрополита Киевского святого Петра. В народном календаре эта дата получила название Пётр-полукорм, поскольку к этому дню расходовали половину зимних припасов. Наши предки в эту дату осматривали сараи и закрома, рассчитывали, хватит ли корма для скота до конца зимы, или нужно закупить ещё.

В давние времена в эту дату готовили специальный оберег, чтобы сберечь зерно и муку от крыс и насекомых. Для этого возле мешков ставили две скрещенные крест-накрест лучины, или же оставляли возле припасов серебряную ложку, обрызганную святой водой.

Для крепкого здоровья и защиты от дурного глаза наши предки в этот день умывались водой из колодца или родника.

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Скоро верующие отметят Рождество по юлианскому календарю, и 3 января продолжается подготовка к празднику. Наши предки начинали резать свиней и курей к празднику, убирались в доме и готовили подарки. Многие православные семьи ставили елку именно к Рождеству, а не на Новый год, поэтому 3 января посещали елочные базары.

Что нельзя делать 3 января

Нельзя рассказывать никому плохие сны, иначе они сбудутся. Плохой приметой в ночь с 2 на 3 января считается увидеть во сне поездку в автобусе или поезде. Такой сон также нельзя рассказывать. Наши предки считали, что в этот день нельзя желать счастья и здоровья, иначе все сбудется наоборот. Нельзя в этот день давать обещания и клятвы, которые не сможете выполнить. Не стоит также венчаться, если не уверены в своей второй половине. Кто будет подслушивать и подглядывать сегодня, у того ухудшатся зрение и слух.

Приметы погоды 3 января

Какая погода на день Петра, таким будет сентябрь.

Если на земле в этот день нет снега, то весна будет ранней.

Много снега выпало - к поздней весна и хорошему урожаю.

Птицы часто поют - к теплой погоде в ближайшие дни.

Небо на рассвете ярко-красное - к метели.

Галки и вороны ходят по земле - к оттепели, сидят на верхушках деревьев - к морозу.

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