Эта дата известна в народе под названиями Фаддеев день, Льняница.

3 сентябрь христиане отмечают церковный праздник апостола от семидесяти Фаддея и мученицы Вассы. С этого дня начинали уборку льна и изготовляли льняную ткань. В народе день известен под названием Льняница. Льняную одежду носили при простуде и лихорадке.

3 сентября убирают из деревьев последние яблоки, чтобы не истощать дерево. После этого яблоки складывают в погреб. Вытирать яблоки от грязи и росы нельзя, иначе они будут меньше храниться. Также в этот день можно сеять щавель и квасить капусту.

Что нельзя делать 3 сентября

В этот день нельзя отпускать детей играть в поле.

Не рекомендуется ходить в гости.

Сегодня лучше воздержаться от крупных финансовых трат.

Плохой приметой считается прислушиваться к чужим советам.

Приметы погоды 3 сентября

Если у рябины много ягод, то осень будет дождливой.

Если береза желтеет с верхушки – осень будет ранней, а если снизу – бабье лето затянется.

Ясный день означает, что ещё 4 дня будет солнечно.

Много желудей – к снежному Рождеству.

Много паутины – к потеплению.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова