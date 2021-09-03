3 сентября народный праздник / фото REUTERS
3 сентябрь христиане отмечают церковный праздник апостола от семидесяти Фаддея и мученицы Вассы. С этого дня начинали уборку льна и изготовляли льняную ткань. В народе день известен под названием Льняница. Льняную одежду носили при простуде и лихорадке.
3 сентября убирают из деревьев последние яблоки, чтобы не истощать дерево. После этого яблоки складывают в погреб. Вытирать яблоки от грязи и росы нельзя, иначе они будут меньше храниться. Также в этот день можно сеять щавель и квасить капусту.
Что нельзя делать 3 сентября
- В этот день нельзя отпускать детей играть в поле.
- Не рекомендуется ходить в гости.
- Сегодня лучше воздержаться от крупных финансовых трат.
- Плохой приметой считается прислушиваться к чужим советам.
Приметы погоды 3 сентября
- Если у рябины много ягод, то осень будет дождливой.
- Если береза желтеет с верхушки – осень будет ранней, а если снизу – бабье лето затянется.
- Ясный день означает, что ещё 4 дня будет солнечно.
- Много желудей – к снежному Рождеству.
- Много паутины – к потеплению.
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