3 сентября народный праздник / фото REUTERS

3 сентябрь христиане отмечают церковный праздник апостола от семидесяти Фаддея и мученицы Вассы. С этого дня начинали уборку льна и изготовляли льняную ткань. В народе день известен под названием Льняница. Льняную одежду носили при простуде и лихорадке.

3 сентября убирают из деревьев последние яблоки, чтобы не истощать дерево. После этого яблоки складывают в погреб. Вытирать яблоки от грязи и росы нельзя, иначе они будут меньше храниться. Также в этот день можно сеять щавель и квасить капусту.

Что нельзя делать 3 сентября

  • В этот день нельзя отпускать детей играть в поле.
  • Не рекомендуется ходить в гости.
  • Сегодня лучше воздержаться от крупных финансовых трат.
  • Плохой приметой считается прислушиваться к чужим советам.

Приметы погоды 3 сентября

  • Если у рябины много ягод, то осень будет дождливой.
  • Если береза желтеет с верхушки – осень будет ранней, а если снизу – бабье лето затянется.
  • Ясный день означает, что ещё 4 дня будет солнечно.
  • Много желудей – к снежному Рождеству.
  • Много паутины – к потеплению.

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Автор: Екатерина Пулатова