Народный праздник 29 мая известен под названием Фёдор Житник.

Православные верующие 29 мая чтят память преподобного Федора Освященного. В народе его прозвали Житником поскольку эта дата считалась последней в году, когда ещё можно посеять яровые культуры. Наши предки бросали все дела и шли на поле, если до этой даты ещё не успели посеять зерно. Считали, что если не сделать этого до 29 мая, то посевы не приживутся.

День 29 мая издавна считается удачным для свадьбы и венчания, а также сватовства и знакомства с родителями жениха или невесты. Украинки во времена Киевской Руси с подросткового возраста вышивали себе на будущую свадьбу рушники. Если девушка не успевала или не справлялась, то ей в этом помогали родственницы, поскольку невесту без рушника могли посчитать нерадивой хозяйкой.

Рожденные 29 мая люди очень надежные и суровые по характеру. Они очень умные и немного хитрые. Редко и неохотно открываются близким людям, мало кто знает что у них на душе. Они не делают поспешных выводов и судят людей по поступкам, а не по первому впечатлению.

Видео дня

Что нельзя делать 29 мая

29 мая ни в коем случае нельзя пить алкоголь, иначе в будущем начнутся проблемы с печенью и почками.

Нельзя лениться и откладывать работу в этот день.

Запрещено ссориться с близкими и спорить даже по мелочам, иначе отношения испортятся надолго. Также нельзя в этот день желать знакомым людям плохого, чтобы пожелание к вам не вернулось.

Приметы погоды 29 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если зацвела рябина, то холодов больше не будет.

С березы опали сережки - картошку сажать уже слишком поздно.

Голубое небо с белыми кучевыми облаками в этот день предвещает ясную и сухую погоду в ближайшие дни.

Гром 29 мая предвещает богатый урожай зерна в этом году, а град - урожай грибов.

Если день ясный, но цветы не раскрылись, то скоро наступит ненастье.

На ольхе много шишек - к урожаю ячменя.

Если пчелы летают далеко от улья, то погода в ближайшие дни будет погожей.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: