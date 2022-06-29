Народный праздник 29 июня / фото Pixabay

Христиане отмечают церковный праздник 29 июня в честь трех святых по имени Тихон. Наши предки связывали эту дату с именем святых и считали, что в эту дату птицы затихают и солнце на небе тише плывет.

Святому Тихону можно помолиться об исцелении от любых болезней, особенно от болей в ногах. На Руси в этот день нанимали молодых парней, чтобы они помогли удобрить огород, а потом угощали юношей. Рожденный 29 июня дает мудрые советы и хорошо объясняет. Он может стать прекрасным учителем.

Что нельзя делать 29 июня

  1. Нельзя лениться и спать до обеда сегодня.
  2. Есть мучное сегодня - к проблемам с желудком.
  3. Не стоит в этот день совершать важные любовные дела: свадьбу, помолвку, признание в любви и т.д.
  4. В эту дату нельзя мстить обидчику или распускать злые сплетни.

Приметы погоды 29 июня

  • Ранняя роса сулит ясный день.
  • Если липа к этому дню уже отцвела, то осень будет ранней.
  • Кузнечики притихли - к ухудшению погоды.
  • Одуванчики или гвоздики днем закрыли цветы - к дождю.
  • Если ночь безоблачная, то ближайшие дни будут жаркими.

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