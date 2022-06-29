Христиане отмечают церковный праздник 29 июня в честь трех святых по имени Тихон. Наши предки связывали эту дату с именем святых и считали, что в эту дату птицы затихают и солнце на небе тише плывет.
Святому Тихону можно помолиться об исцелении от любых болезней, особенно от болей в ногах. На Руси в этот день нанимали молодых парней, чтобы они помогли удобрить огород, а потом угощали юношей. Рожденный 29 июня дает мудрые советы и хорошо объясняет. Он может стать прекрасным учителем.
Что нельзя делать 29 июня
- Нельзя лениться и спать до обеда сегодня.
- Есть мучное сегодня - к проблемам с желудком.
- Не стоит в этот день совершать важные любовные дела: свадьбу, помолвку, признание в любви и т.д.
- В эту дату нельзя мстить обидчику или распускать злые сплетни.
Приметы погоды 29 июня
- Ранняя роса сулит ясный день.
- Если липа к этому дню уже отцвела, то осень будет ранней.
- Кузнечики притихли - к ухудшению погоды.
- Одуванчики или гвоздики днем закрыли цветы - к дождю.
- Если ночь безоблачная, то ближайшие дни будут жаркими.
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