Что можно делать 29 июня и каких народных поверий стоит придерживаться - узнайте в материале УНИАН.

Согласно преданию, святитель Тихон жил в V веке на Кипре, родители были благочестивыми христианами и сына воспитывали в традициях православия. С детства тихон увлекался чтением Священного Писания, позднее пожелал вступить в церковный клир - стал чтецом и толкователем Божьих книг, а затем диаконом. Когда Тихон получил должность епископа, он стал еще активнее бороться с идолопоклонством.

Святитель принимал каждого страждущего, помогал нищим и больным, утешал православных в их вере. Терпел многие мучения от язычников, но стойко выносил их. В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 29 июня - Тихон Тихий.

Православный праздник 29 июня - день памяти мучеников Тигрия и Евтропия

Известно, что мученики Тигрий и Евтропий жили во времена Иоанна Златоуста и пострадали за него. Говорят, что в то время, когда Иоанна сослали в город Кумы, в соборном храме Константинополя случился пожар. Сгорели многие здания, но преимущественно те, что принадлежали врагам Иоанна.

Недруги решили, что виноват в этом именно он, и начали устраивать казни его почитателей. В их числе были и Тигрий с Евтропием. Их долго пытали, допрашивали и унижали, не добивших никаких признаний, убили.

Приметы 29 июня

туман вечером - погода улучшится и будет стабильной;

на окнах оседают капли росы - скоро пойдет дождь;

полевые венки закрыли бутоны - выпадут осадки;

рыба мечется в водоемах - к сильным ливням.

Сон в ночь с 28 на 29 июня показывает, что произойдет с вами в будущем.

Что сегодня нельзя делать

Церковь утверждает, что в эту дату категорически запрещено лениться - святой Тихон может наказать человека за безделье. Даже если у вас выходной, займитесь работой по дому. Сегодня ни в коем случае нельзя сеять и высаживать растения - все эти культуры дадут плохой урожай. Также нежелательно выходить замуж, венчаться, съезжаться в общее жилье - тех, кто нарушит запрет, ждут скорые размолвки.

Что можно делать 29 июня

Православные верующие могут помолиться Тихону об исцелении от болезней, в основном - о снятии зубной боли. Также хороши молитвы об избавлении от испуга, тревоги и переживаний. Народные поверья гласят, что 29 июня любая работа будет удачной, так что лучше всего провести этот день в труде.

Вас также могут заинтересовать новости: