Народный праздник 28 мая / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 28 мая в честь святого Пахомия. В этот день обычно устанавливается настоящая летняя погода. В разгаре посевная. Продолжают сеять лён, а также поздний овёс и пшеницу. 

Святой Пахомий был отшельником и долгое время жил в пустыне. Чтобы почтить память святого, в этот день стоит принимать скромную и постную пищу. 28 мая считается довольно опасным и несчастливым днем. Не стоит ходить далеко из дома и рисковать.

Что нельзя делать 28 мая

  1. Нельзя брать в руки чужие деньги, иначе сами обеднеете.
  2. Ни в коем случае нельзя охотиться на птиц и резать домашнюю птицу, иначе святой Пахом разозлится.
  3. Незамужним нельзя примерять свадебное платье.

Приметы погоды 28 мая

  • Если зацвела калина, то можно сеять ячмень.
  • Каштан уже отцвел - началось климатическое лето.
  • Насыщенное красное небо при заходе солнца - к частым пожарам летом.
  • На осине много сережек - овес уродится.
  • Если после дождя появилась радуга, то дождливых дней больше не будет.

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