Христиане отмечают церковный праздник 28 мая в честь святого Пахомия. В этот день обычно устанавливается настоящая летняя погода. В разгаре посевная. Продолжают сеять лён, а также поздний овёс и пшеницу.
Святой Пахомий был отшельником и долгое время жил в пустыне. Чтобы почтить память святого, в этот день стоит принимать скромную и постную пищу. 28 мая считается довольно опасным и несчастливым днем. Не стоит ходить далеко из дома и рисковать.
Что нельзя делать 28 мая
- Нельзя брать в руки чужие деньги, иначе сами обеднеете.
- Ни в коем случае нельзя охотиться на птиц и резать домашнюю птицу, иначе святой Пахом разозлится.
- Незамужним нельзя примерять свадебное платье.
Приметы погоды 28 мая
- Если зацвела калина, то можно сеять ячмень.
- Каштан уже отцвел - началось климатическое лето.
- Насыщенное красное небо при заходе солнца - к частым пожарам летом.
- На осине много сережек - овес уродится.
- Если после дождя появилась радуга, то дождливых дней больше не будет.