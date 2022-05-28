Народный праздник 28 мая имеет названия Пахом Тёплый, Пахом-бокогрей, Пахомов день.

Христиане отмечают церковный праздник 28 мая в честь святого Пахомия. В этот день обычно устанавливается настоящая летняя погода. В разгаре посевная. Продолжают сеять лён, а также поздний овёс и пшеницу.

Святой Пахомий был отшельником и долгое время жил в пустыне. Чтобы почтить память святого, в этот день стоит принимать скромную и постную пищу. 28 мая считается довольно опасным и несчастливым днем. Не стоит ходить далеко из дома и рисковать.

Что нельзя делать 28 мая

Нельзя брать в руки чужие деньги, иначе сами обеднеете. Ни в коем случае нельзя охотиться на птиц и резать домашнюю птицу, иначе святой Пахом разозлится. Незамужним нельзя примерять свадебное платье.

Приметы погоды 28 мая

Если зацвела калина, то можно сеять ячмень.

Каштан уже отцвел - началось климатическое лето.

Насыщенное красное небо при заходе солнца - к частым пожарам летом.

На осине много сережек - овес уродится.

Если после дождя появилась радуга, то дождливых дней больше не будет.

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