Народный праздник 27 февраля известен под названиями Кирилл Весноуказчик.

Христиане отмечают церковный праздник 27 февраля в честь греческого философа и богослова Кирилла Указчика. Он и его брат Мефодий создали старославянскую азбуку и перевели на неё Евангелие с греческого языка. У православных 27 февраля начинается Великий пост 2023.

Это предпоследний день зимы. Главной заботой у наших предков была подготовка к сельскохозяйственному сезону. Наши предки хорошо знали, что нужно сделать на огороде в марте. Перед началом весны проверяли садовый и огородный инвентарь, задерживали снег на огороде и высаживали рассаду.

27 февраля в Киевской Руси чествовали повитух. Женщины приходили с подарками и угощениями к повитухам, которые принимали у них роды. Верили, что у щедрой матери будут счастливые и здоровые дети. Повитухам приносили пироги, печенье, пряники и домашнее вино.

Видео дня

27 февраля считается удачным для любых покупок. Купленная вещь принесет радость и долго прослужит.

Что нельзя делать 27 февраля

Нельзя стричь волосы и ногти сегодня. В этот день нельзя пить спиртное, иначе появится зависимость. Не лучший день для посещения врачей, особенно стоматологов и косметологов.

Приметы погоды 27 февраля

Подснежники расцвели - значит, весна уже началась.

Какая погода сегодня, таким будет август.

Если день солнечный и ясный, то морозы ещё продержатся, но лето будет жаркое.

Сильный мороз в этот день предвещает знойное лето.

Грачи прилетели - к ранней весне.

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