В народном календаре дата получила названия Максим Исповедник, Тихон Страстной.

26 августа христиане отмечают церковный праздник в честь христианского богослова Максима Исповедника. Ещё в этот день почитается память Тихона Задонского. В эту дату часто молятся Страстной иконе Божьей Матери и просят у неё защиты от болезней.

Наши предки в этот день проводили уборку в сараях и погребах, заготавливали сено. День 26 августа часто выпадал на период дождей и холодов. Считается, что чем больше осадков выпадет сегодня, тем более снежной будет зима.

26 августа нужно обязательно навести порядок в погребе (подвале) и в доме, иначе семья будет голодать. День считается удачным для сбора грибов

Приметы погоды 26 августа

Растущий месяц предвещает дождливую погоду.

Сильный ветер – к дождливому сентябрю.

Теплый день означает морозную зиму, а если сегодня холодно, то зима будет теплой.

Если на березе пожелтели листья, то осень будет ранней.

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Автор: Екатерина Пулатова