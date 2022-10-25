Народный праздник 25 октября известен под названиями Пров, Андрон-звездочет.

Христиане отмечают церковный праздник 25 октября в честь святых мучеников Прова, Тараха и Андроника.

Наши предки связывали святого Прова со звездами. В эту дату славяне ночью выходили наблюдать за звездным небом. По звездам гадали о погоде в ближайшие дни и о будущем урожае. Наши предки считали, что каждая звезда - это чей-то ангел-хранитель.

День Прова считается удачным для изготовления кваса и хмельных напитков. В эту дату можно приготовить домашнее вино.

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По народным поверьям, люди, которые родились 25 октября, хлебнут много горя в жизни. Поэтому беременные женщины на позднем сроке пытались оттянуть роды.

Что нельзя делать 25 октября

В этот день запрещено обижать и оскорблять других людей. Нельзя передавать вещи и деньги через порог. Стирать, отбеливать и сушить одежду и постельное белье сегодня не стоит. Нельзя оставлять ворота и калитку на ночь не запертыми.

Приметы погоды 25 октября

Яркие звезды ночью сулят потепление, а тусклые предвещают мороз.

Много ярких звезд на ночном небе - к большому урожаю гороха.

Звезды мерцают белым цветом - к перемене погоды, синим - к снегопаду.

Северный ветер сегодня дует к похолоданию.

Мыши и кроты роют норы выходом на юг - к суровой зиме.

Красная луна ночью предвещает сильные ветра.

Если на ели много шишек, то в следующем году будет хороший урожай зерновых.

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