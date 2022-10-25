Христиане отмечают церковный праздник 25 октября в честь святых мучеников Прова, Тараха и Андроника.
Наши предки связывали святого Прова со звездами. В эту дату славяне ночью выходили наблюдать за звездным небом. По звездам гадали о погоде в ближайшие дни и о будущем урожае. Наши предки считали, что каждая звезда - это чей-то ангел-хранитель.
День Прова считается удачным для изготовления кваса и хмельных напитков. В эту дату можно приготовить домашнее вино.
Видео дня
По народным поверьям, люди, которые родились 25 октября, хлебнут много горя в жизни. Поэтому беременные женщины на позднем сроке пытались оттянуть роды.
Что нельзя делать 25 октября
- В этот день запрещено обижать и оскорблять других людей.
- Нельзя передавать вещи и деньги через порог.
- Стирать, отбеливать и сушить одежду и постельное белье сегодня не стоит.
- Нельзя оставлять ворота и калитку на ночь не запертыми.
Приметы погоды 25 октября
- Яркие звезды ночью сулят потепление, а тусклые предвещают мороз.
- Много ярких звезд на ночном небе - к большому урожаю гороха.
- Звезды мерцают белым цветом - к перемене погоды, синим - к снегопаду.
- Северный ветер сегодня дует к похолоданию.
- Мыши и кроты роют норы выходом на юг - к суровой зиме.
- Красная луна ночью предвещает сильные ветра.
- Если на ели много шишек, то в следующем году будет хороший урожай зерновых.