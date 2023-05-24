25 мая православные верующие чтят память святого Епифания Кипрского. Ко дню Епифания обычно зацветает рябина, к которой у наших предков было особое отношение. Они верили, что рябина защищает дом от злых сил и сглаза, помогает снять проклятие и избавиться от душевных мук.
Общеизвестны также целительные свойства рябины. Наши предки 25 мая собирали цветки рябины и засушивали, чтобы заваривать с ними чай. Отвар из рябинового цвета обладает слабительными свойствами и очень выручает при запорах, а также очень полезен печени и кровеносной системы.
Также 25 мая наши предки несли домой веточку рябины с цветами, и ставили в вазу с водой. Верили, что чем дольше она простоит цветущей, тем счастливей семья будет в этом году. Также такую ветку клали под колыбель ребенка, чтобы с малышом не случилось никакой беды.
Дата 25 мая считается удачной для покупки птенцов хозяйственных птиц и потомства домашнего скота. Также в этот день роды у скота проходят легко и удачно.
Рожденные 25 мая очень хозяйственные и хороши в готовке. Они очень трудолюбивые и проницательные. Эти люди довольно упрямые и не обращают внимание на мнение окружающих. У них хороший голос.
Что нельзя делать 25 мая
Нельзя оставлять немытую посуду до вечера сегодня.
Не жадничайте сегодня и не отказывайте, если у вас попросили одолжить какую-то вещь. Щедрым людям в этот день воздастся вдвойне.
Нельзя срывать водные лилии и приносить их домой - это очень плохая примета.
Приметы погоды 25 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Ясная утренняя заря предвещает знойное и засушливое лето.
- Если с березы уже осыпаются сережки, то пора заканчивать посадку картошки, иначе будет слишком поздно.
- Акация густо цветет - к солнечной погоде.
- Если расцвела рябина в этот день, то будет хороший урожай льна.
- Много пчел появилось - к хорошему урожаю гречки.
- Гусь себя ощипывает - к ухудшению погоды.
- Много появилось майских жуков - к засушливому лету.
- Если день выдался пасмурным и прохладным, то лето будет дождливым.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.