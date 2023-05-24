Народный праздник 25 мая известен под названиями Епифанов день, Рябиновка.

25 мая православные верующие чтят память святого Епифания Кипрского. Ко дню Епифания обычно зацветает рябина, к которой у наших предков было особое отношение. Они верили, что рябина защищает дом от злых сил и сглаза, помогает снять проклятие и избавиться от душевных мук.

Общеизвестны также целительные свойства рябины. Наши предки 25 мая собирали цветки рябины и засушивали, чтобы заваривать с ними чай. Отвар из рябинового цвета обладает слабительными свойствами и очень выручает при запорах, а также очень полезен печени и кровеносной системы.

Также 25 мая наши предки несли домой веточку рябины с цветами, и ставили в вазу с водой. Верили, что чем дольше она простоит цветущей, тем счастливей семья будет в этом году. Также такую ветку клали под колыбель ребенка, чтобы с малышом не случилось никакой беды.

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Дата 25 мая считается удачной для покупки птенцов хозяйственных птиц и потомства домашнего скота. Также в этот день роды у скота проходят легко и удачно.

Рожденные 25 мая очень хозяйственные и хороши в готовке. Они очень трудолюбивые и проницательные. Эти люди довольно упрямые и не обращают внимание на мнение окружающих. У них хороший голос.

Что нельзя делать 25 мая

Нельзя оставлять немытую посуду до вечера сегодня.

Не жадничайте сегодня и не отказывайте, если у вас попросили одолжить какую-то вещь. Щедрым людям в этот день воздастся вдвойне.

Нельзя срывать водные лилии и приносить их домой - это очень плохая примета.

Приметы погоды 25 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ясная утренняя заря предвещает знойное и засушливое лето.

Если с березы уже осыпаются сережки, то пора заканчивать посадку картошки, иначе будет слишком поздно.

Акация густо цветет - к солнечной погоде.

Если расцвела рябина в этот день, то будет хороший урожай льна.

Много пчел появилось - к хорошему урожаю гречки.

Гусь себя ощипывает - к ухудшению погоды.

Много появилось майских жуков - к засушливому лету.

Если день выдался пасмурным и прохладным, то лето будет дождливым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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