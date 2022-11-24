Народный праздник 24 ноября известен под названиями Федор Студит, Федор Мороз.

Христиане отмечают церковный праздник 24 ноября в честь преподобного Федора Студита. Наши предки говорили, что святой Федор сегодня студит землю. На улице в эту дату обычно было холодно и мокро, на телеге и санях было не проехать. Поэтому в этот день наши предки оставались дома и сидели у печки.

Ко дню Федора старались закончить все сельскохозяйственные работы, привести в порядок сарай, убрать и замульчировать огород. По давним поверьям, если до 24 ноября всё закончить в огороде и в саду, то следующий год будет очень урожайным.

В северных областях к этому дню уже выпадало много снега и можно было ездить на санях. В день Федора открывали санный путь и устраивали ярмарки. Молодежь и дети целый день катались на санях и катились с заледеневших горок.

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Незамужние девушки вечером 24 ноября гадали на суженого. Для этого брали случайную головку чеснока, чистили ее и считали зубчики. Если их четное количество, то в следующем году будет свадьба, а если нечетное, то девица ещё год будет незамужней.

По давним приметам 24 ноября для крепкого здоровья нужно приготовить блюдо из выращенных на своем огороде овощей, например, овощное рагу или борщ. Это подарит крепкое здоровье и зарядит человека витаминами. Также в этот день следует съесть кусочек копченой или засоленной рыбы.

Что нельзя делать 24 ноября

Не стоит сегодня унывать и грустить, думать о плохом. Также не нужно готовить еду в плохом настроении. Лениться 24 ноября - к финансовым проблемам. Не стоит сегодня рассказывать о своих планах, иначе они не сбудутся. Нельзя одалживать, дарить и принимать в подарок полотенца, но можно дать за полотенце несколько мелких монет. Нельзя оставлять в доме грязь и беспорядок, иначе навлечете на себя неприятности. Нельзя пить и есть из посуды с трещинами сегодня. День не подходит для свадьбы. Такой брак, скорее всего, быстро распадется.

Приметы погоды 24 ноября

Если на рябине, калине и ежевике осталось много ягод, то в следующем году ягоды хорошо уродятся.

Гуси вышли на лёд - к теплому Рождеству.

Если на ночном небе много звёзд, то в следующем году много грибов уродится.

Погода на Федора теплая - зима тоже будет теплой.

Если на улице дождь или мокрый снег, то до декабря еще потеплеет.

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