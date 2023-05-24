Народный праздник 24 мая известен под названиями Мокий Мокрый, Кирилл и Мефодий.

24 мая православные верующие чтят память мученика Мокия Амфипольского, а также создателей старославянской азбуки Кирилла и Мефодия, которые в христианстве причислены к равноапостольным.

Наши предки 24 мая не занимались посевами и не работали на огороде. Существовало суеверие (впрочем, не подтвержденное фактами), что если посеять овощи 24 мая, то их побьет градом и будет неурожай.

Девушки в день Мокия не работали, а сплетничали с подругами и вместе плели венки из майских полевых цветков. Старшие люди выгоняли на выпас коров, лошадей и коз, а также отправляли купаться в ближайшие водоемы водоплавающих домашних птиц.

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Рожденные 24 мая люди по характеру умные, изобретательные и даже хитрые. Они быстро привыкают к любым изменениям. Имеют сильный дар убеждения и легко побеждают в любых спорах.

Что нельзя делать 24 мая

Давние суеверия гласят, что 24 мая нельзя купаться в водоемах, иначе русалки на дно потянут. Нельзя также сеять никакие растения, иначе их летом град побьет.

Также в этот день не стоит гулять возле дикого побережья, поскольку реки в конце мая часто разливаются и вокруг них образовываются опасные трясины.

В конце мая многие виды рыб мечут икру. Не стоит ходить на рыбалку 24 мая, чтобы не нарушить этот естественный процесс.

День 24 мая неудачный для строительства и ремонта, а также любых важных и крупных покупок.

Приметы погоды 24 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в день Мокия пошел дождь, то лето будет дождливым.

Если погода жаркая и засушливая, то и лето таким будет.

Пчелы летают далеко от улья - к улучшению погоды.

Если 24 мая прогремел гром - это хорошая примета. Значит в этом году будет хороший урожай.

Утренний туман сегодня предвещает дождливый июнь.

Лошадь не хочет выходить в поле - погода скоро испортится.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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