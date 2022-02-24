Народный праздник 24 февраля имеет названия Власьев день, Коровий праздник.

Христиане отмечают церковный праздник 24 февраля в честь мученика Власия Севастийского. По народным представлениям, на Власия наступают последние зимние морозы. Часто в эту дату наступали метели и сильные снегопады.

Святого Власия считают покровителем крупного скота, а 24 февраля получило название "коровий праздник". Наши предки в этот день осматривали коров, быков и лошадей, давали хороший корм и убирались в хлеву. Телятам и жеребятам давали кусок освященного в церкви хлеба.

С 24 февраля начинались животные ярмарки. Крестьяне покупали скот и птицу к новому сезону. Покупку обмывали алкоголем. По народным верованиям, в этот день нужно накормить ребенка молочной кашей из пророщенного зерна. Тогда он вырастет умным.

Что нельзя делать 24 февраля

Без особой надобности не следует выходить из дома, чтобы беды не случилось. Нельзя резать свинью и корову сегодня. Нельзя рассказывать хороший сон, иначе он сбудется наоборот.

Приметы погоды 24 февраля

Длинные сосульки сулят позднюю весну.

Гром сегодня сулит сильный ветер.

Если наступила оттепель, то серьезных морозов больше не будет.

Если весь снег растаял, то март будет теплым и без осадков.

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