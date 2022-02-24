Христиане отмечают церковный праздник 24 февраля в честь мученика Власия Севастийского. По народным представлениям, на Власия наступают последние зимние морозы. Часто в эту дату наступали метели и сильные снегопады.
Святого Власия считают покровителем крупного скота, а 24 февраля получило название "коровий праздник". Наши предки в этот день осматривали коров, быков и лошадей, давали хороший корм и убирались в хлеву. Телятам и жеребятам давали кусок освященного в церкви хлеба.
С 24 февраля начинались животные ярмарки. Крестьяне покупали скот и птицу к новому сезону. Покупку обмывали алкоголем. По народным верованиям, в этот день нужно накормить ребенка молочной кашей из пророщенного зерна. Тогда он вырастет умным.
Что нельзя делать 24 февраля
- Без особой надобности не следует выходить из дома, чтобы беды не случилось.
- Нельзя резать свинью и корову сегодня.
- Нельзя рассказывать хороший сон, иначе он сбудется наоборот.
Приметы погоды 24 февраля
- Длинные сосульки сулят позднюю весну.
- Гром сегодня сулит сильный ветер.
- Если наступила оттепель, то серьезных морозов больше не будет.
- Если весь снег растаял, то март будет теплым и без осадков.