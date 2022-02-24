Какой православный праздник 24 февраля отмечают верующие и что нужно делать в этот день - читайте на УНИАН.

Священномученик Власий жил в Каппадокии, был известен, как пример высокодуховной и благочестивой жизни. Во времена правления Диоклетиана и Ликиния стал епископом родного города. Занимая эту должность, навещал узников в темницах, поддерживал христиан в их вере и помогал нуждающимся.

Когда начались гонения на христиан, святой Власий подвизался в пещере и там предавался посту и молитве, исцелял диких зверей от ран. Однажды в том месте его схватили воины императора и привели к царю на суд. Перед правителем Власий исповедовал христианство, за что его долго и беспощадно мучили, а затем казнили вместе с юношами и святыми девами, отданными на попечительство Власия.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 24 февраля - Власьев день.

Приметы 24 февраля

снег идет - весна наступит скоро;

большие сугробы в этот день - в весенний период будет много зелени;

оттепель 24 февраля - к потеплению;

иней на деревьях - ждать похолодания.

Что сегодня нельзя делать

На Власьев день категорически запрещено есть мясо, если накрываете на стол, то постарайтесь сделать его пышным, иначе весь будущий год будете нуждаться в деньгах и еде. По той же причине наши предки в этот день хорошо кормили скотину. Если ограничить животных в питании или относиться к ним неуважительно - навлечете беды на семью.

Что можно делать 24 февраля

В народе считается, что святой Власий - покровитель домашнего скота. В эту дату было принято убирать в хлеву и проверять запасы сена. Также нужно было ухаживать за домашними животными. Верующие 24 февраля могут принести в церковь коровье масло или молоко и оставить его перед образом святого.

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