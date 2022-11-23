Христиане отмечают церковный праздник 23 ноября в честь шести апостолов, в том числе Ераста и Родиона. Погода в этот день обычно была непредсказуемой и изменчивой, но всегда менялась в худшую сторону. В народе эту дату прозвали Родион Ледолом, поскольку реки уже покрывались льдом.
Наши предки 23 ноября освящали в церкви соль и хлеб. Святой солью пользовались всю зиму и добавляли в еду скотине. Верили, что так животные легче перенесут морозы. А освященный хлеб ели для защиты от злых духов.
Охотники в этот день отправлялись на промысел. День считается удачным для охоты - можно поймать много зверей. А рыбаки не шли на рыбалку, а ждали морозов и более толстого льда.
Вечером в этот день старались без большой нужды не выходить из дома. Если же нужно было куда-то выйти, то обязательно освещали себе дорогу фонариком или спичками. В день Родиона было принято совершать добрые дела и помогать бедным людям и вдовам.
Что нельзя делать 23 ноября
- В этот день нельзя спорить с человеком, с которым вы плохо ладите, иначе окончательно разругаетесь.
- Вечером и ночью не стоит выходить из дома без большой необходимости.
- Неудачный день для рыбалки.
Приметы погоды 23 ноября
- Воробьи громко поют - к скорому потеплению.
- Если выпало много снега, то зима будет теплой.
- Много грязи на дороге - к морозной зиме.
- Ветреная погода в этот день сулит похолодание и метели.
- Туман стелется над землей - к потеплению.