Народный праздник 23 ноября известен под названиями Ераст и Родион, Родион Ледолом.

Христиане отмечают церковный праздник 23 ноября в честь шести апостолов, в том числе Ераста и Родиона. Погода в этот день обычно была непредсказуемой и изменчивой, но всегда менялась в худшую сторону. В народе эту дату прозвали Родион Ледолом, поскольку реки уже покрывались льдом.

Наши предки 23 ноября освящали в церкви соль и хлеб. Святой солью пользовались всю зиму и добавляли в еду скотине. Верили, что так животные легче перенесут морозы. А освященный хлеб ели для защиты от злых духов.

Охотники в этот день отправлялись на промысел. День считается удачным для охоты - можно поймать много зверей. А рыбаки не шли на рыбалку, а ждали морозов и более толстого льда.

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Вечером в этот день старались без большой нужды не выходить из дома. Если же нужно было куда-то выйти, то обязательно освещали себе дорогу фонариком или спичками. В день Родиона было принято совершать добрые дела и помогать бедным людям и вдовам.

Что нельзя делать 23 ноября

В этот день нельзя спорить с человеком, с которым вы плохо ладите, иначе окончательно разругаетесь. Вечером и ночью не стоит выходить из дома без большой необходимости. Неудачный день для рыбалки.

Приметы погоды 23 ноября

Воробьи громко поют - к скорому потеплению.

Если выпало много снега, то зима будет теплой.

Много грязи на дороге - к морозной зиме.

Ветреная погода в этот день сулит похолодание и метели.

Туман стелется над землей - к потеплению.

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