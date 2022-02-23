Народный праздник 23 февраля имеет названия Прохор и Харлампий, Прохор Весновей.

Христиане отмечают церковный праздник 23 февраля в честь монаха Прохора Лебедника. Он вел аскетичный образ жизни и не ел ничего, кроме черного хлеба и лебеды. По народным верованиям, если 23 февраля не есть ничего кроме хлеба, то святой вознаградит за такой поступок.

В эту дату наши предки на голосовании выбирали сельских старост, а также сборщика налогов, писаря, почтальона. 23 февраля - очень благоприятный день для лечения любых болезней, медицинских процедур и операций. Также в этот день у женщин легкие роды.

Наши предки считали, что если человек умер 23 февраля, то он много грешил при жизни. Также грешный человек может заблудиться в лесу или неудачно упасть сегодня.

Что нельзя делать 23 февраля

Нельзя есть морепродукты, раков и рыбу сегодня, иначе можно заболеть онкологией. Мужчинам нельзя тяжело работать и поднимать тяжелые вещи. Дарите мужчине часы и носки сегодня - к ссоре с ним. Стричь ногти и волосы - к беде.

Приметы погоды 23 февраля

Если погода морозная, то март будет теплым.

Безоблачное небо и яркие звезды сулят дождливую весну.

Днем тепло, а ночью мороз - к ранней весне.

Кошка прячется под одеялом - к похолоданию.

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