Какой православный праздник 23 февраля отмечают христиане и что нужно делать сегодня - читайте на УНИАН.

Известно, что святой Прохор был родом из Смоленска, но позднее подвизался в Киево-Печерской лавре. Он прославился великим подвигом - не стал есть обычный хлеб, собирал лебеду, делал из нее лепешки и питался этим до конца жизни. Господь наградил Прохора даром чудотворений - он умел превращать золу в соль, а растительные лепешки из лебеды делать вкуснее обычного хлеба.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 23 февраля - Прохор Весенний.

Православный праздник 23 февраля - день памяти священномученика Харлампия

Харлампий жил в II веке, был епископом города Магнизии. Проповедовал христианство, многих обращал к истинной вере, за что и был отдан под суд. Его подвергли страшным пыткам, заставляя отказаться от Господа, но Харлампий был непреклонен.

Некоторые слуги, видя его мужество, также обратились ко Христу, за что были сразу же убиты. Святого Харлампия казнили мечом, а он перед смертью помолился и поблагодарил Господа за силы, которые тот ему дал.

Приметы 23 февраля

луна ярко светит сегодня - будут сильные грозы;

стоят морозы в этот день - к теплой весне;

начать лечиться сегодня - к скорейшему выздоровлению;

вороны сидят на верхних ветвях деревьев - к сильным снегопадам.

Что можно делать 23 февраля

Православные верующие должны в этот день помолиться святому Харлампию об исцелении болезней и о том, чтобы он помог человеку стать ближе к Богу. Согласно христианским учениям, нераскаявшаяся душа не может попасть в рай.

Наши предки верили, что в эту дату нужно положить деньги на стол, чтобы весь будущий год был удачным финансово. Считалось, что с 23 февраля продолжительность дня увеличивается.

Что нельзя делать сегодня

Мужчинам категорически запрещено работать, иначе денег в семье не прибавится. Существуют поверья, которые гласят, что сегодня нельзя есть рыбу, раков и морепродукты, иначе можно серьезно заболеть. Не рекомендуется давать взаймы хлеб, деньги или соль - весь будущий год проведете в нищете.

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