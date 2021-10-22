Народный праздник 22 октября получил названия Яков-древопилец, Яков студеный, Первая каша.

22 октября отмечается церковный праздник одного из двенадцати апостолов Иакова Алфеева. С этого дня крестьяне заготавливали дрова для печи. Однако рубить можно было только те деревья, которые специально высаживались для дров.

В этот день часто выпадает первый снег, а для детей впервые достают сани. 22 октября на мельницах мололи крупу. Эту дату называют Днем первой каши. По традиции, в этот день варят кашу с постным маслом. На Якова пекут пироги с крупой и подают гостям. Кто откусит такой пирог – будет весь год здоровым.

Что нельзя делать 22 октября

Нельзя рубить деревья и ломать ветки.

Нельзя материться и ссориться с родными.

Приметы погоды 22 октября

Если с вишни опали не все листья, то до конца осени ещё будет оттепель.

Много земли на кротовых норах – к похолоданию.

Если на луке много скорлупы, то зима будет суровой.

Дождливый день предвещает скорый снегопад.

Автор: Екатерина Пулатова