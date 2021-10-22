22 октября народный праздник / фото 1zoom.ru
22 октября отмечается церковный праздник одного из двенадцати апостолов Иакова Алфеева. С этого дня крестьяне заготавливали дрова для печи. Однако рубить можно было только те деревья, которые специально высаживались для дров.
В этот день часто выпадает первый снег, а для детей впервые достают сани. 22 октября на мельницах мололи крупу. Эту дату называют Днем первой каши. По традиции, в этот день варят кашу с постным маслом. На Якова пекут пироги с крупой и подают гостям. Кто откусит такой пирог – будет весь год здоровым.
Что нельзя делать 22 октября
- Нельзя рубить деревья и ломать ветки.
- Нельзя материться и ссориться с родными.
Приметы погоды 22 октября
- Если с вишни опали не все листья, то до конца осени ещё будет оттепель.
- Много земли на кротовых норах – к похолоданию.
- Если на луке много скорлупы, то зима будет суровой.
- Дождливый день предвещает скорый снегопад.