Какие народные приметы нужно соблюдать на Михайлов день - читайте на УНИАН.

Православные верующие отмечают церковный праздник 21 ноября - празднование защитника небесных сил - Архистратига Михаила. В народе день получил название "Михайловские оттепели" или "Михайловские грязи" из-за того, что 21 ноября дороги оттаивали.

Зачастую, в этот день погода еще теплая, но люди уже встречают начало зимы, потому что с Михайлова дня начинаются холода и заморозки.

Что нельзя делать 21 ноября

Сегодня категорически запрещено выполнять какую-либо работу в корыстных целях. В древности люди старались не мыть голову - боялись "вымыть" ум. Стоит воздержаться от ссор, обид и ругани. Лучше мыслить позитивно и сходить в церковь, чтобы помолиться о здравии для родных.

Что можно делать в Михайлов день

В эту дату наши предки старались помогать людям или заниматься благотворительностью. Также день удачен для решениях любых семейных проблем. Обязательным было накрывать праздничный стол, приглашать гостей или самим ходить к друзьям. В старину день Архистратига Михаила отмечали целую неделю, а затем начинали соблюдать Рождественский пост.

21 ноября - народные приметы

утром мороз - в декабре и январе будет много снега;

густой туман - скоро потеплеет;

на хвойных деревьях нет шишек - зимний период будет теплым;

падает мокрый снег - к дождливой зиме.

Михайлов день - молитва за близких

О Господи Боже Великий, Царю Безначальный, пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых! О Господень Архангел Михаиле, излей миро влагостыни на раба своего (имя). О Господень Михаиле Архангеле, демонов сокрушителю! Запрети всем врагам, борющимся со мною, сотвори их яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О Господень великий Михаиле Архангеле, шестикрылатый первый княже и воеводе невесных сил, Херувим и Серафим! О Господень угодный Михаиле Архангеле! Буди ми помощь во всем: в обидах, в скорбях, в печалех, в пустынях, на распутиях, на реках и на морях тихое пристанище! Избави, Михаиле Архангеле, от всякия прелести диавольския, егда услышиши мя, грешнаго раба своего (имя), молящегося тебе и призывающего имя твое святое, ускори на помощь мою, и услыши молитву мою, о Великий Архангеле Михаиле! Поведи вся противящиеся мне силою честнаго животворящего креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы и Святых Апостол, и Святаго Николая Чудотворца, Святаго Андрея Юродивого и Святаго Пророка Божия Илии, и Святых великомученик Никиты и Евстафия, Преподобных Отец всех святителей и мученик и всех святых небесных сил. Аминь.

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Автор: Кристина Кащавцева