Сегодня отмечается православный праздник - День Архистратига Михаила.

Собор Архистратига Михаила - празднование ангелов и прочих бесплотных сил. Архистратиг Михаил считался главным вождем небесных сил. Согласно преданию, когда Сатана восстал против Господа, Михаил встал на защиту Славы Божией. Отмечается торжество в ноябре, потому что он девятый от счету от марта. А март раньше был началом года. Ранее мы подробно рассказывали, в чем заключается чудо Архистратига Михаила.

Также сегодня отмечается народный праздник 21 ноября - Михайловские оттепели.

Православный праздник 21 ноября - день памяти мученицы Марфы

Девушка по имени Мария была внучкой Александра Невского и дочерью князя Дмитрия Переяславского. Была замужем за святым Довмонтом - князем псковским. После того, как супруг умер, постриглась в монахини, скончалась в монастыре в 1300 году.

Приметы 21 ноября

листья с деревьев опадают лицевой стороной к земле - зима будет теплой;

изморозь на деревьях - к снежной зиме;

на елях и соснах нет шишек - морозов не будет;

утренний туман - к оттепели.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не рекомендуется заниматься физическим трудом, ссориться и обижаться, а также зря тратить деньги. В старину люди 21 ноября не гадали и не проводили никаких обрядов, заготовку дров тоже лучше было оставить на потом. Сегодня без особой нужды личным автомобилем пользоваться не стоит.

Что можно делать 21 ноября

Сегодня православные верующие молятся Архистратигу Михаилу о выздоровлении или защите от недобрых людей. Также можно попросить святого о финансовом благополучии и помощи в преодолении жизненных трудностей. Не лишним будет и прочесть молитву для дома и семьи.

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Автор: Кристина Кащавцева