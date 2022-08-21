Народный праздник 21 августа имеет названия Мирон-ветрогон, Миронов день.

Христиане отмечают церковный праздник 21 августа в честь епископа Мирона Критского. Его считают покровителем ветром. 21 августа обычно бывает очень ветреным днем. Наши предки считали, что если в этот день выйти на холм и встать спиной к ветру, то можно излечить все болезни.

Одинокие девушки 21 августа молятся Мирону, чтобы найти пару. Чтобы приворот подействовал, девушки выходят на перекресток, становятся лицом к ветру и громко кричат имя своего возлюбленного. Также на перекрестке в этот день можно загадывать любые желания.

День удачный для сбора ежевики и брусники. Из этих ягод сегодня варят целебные компоты и варенья. Также в этот день можно проводить различные ритуалы и обряды. Для остальных дел дата считается не очень удачной.

Что нельзя делать 21 августа

Сегодня нельзя ругаться, ссориться, устраивать конфликты, жаловаться на судьбу и хвастаться. Не стоит строить планы на далекое будущее, иначе всё случится не так, как задумывалось. Запрещено поднимать любые вещи с земли, особенно монеты. Продолжается Успенский пост, поэтому нельзя есть мясо, рыбу, молоко и яйца, а также шумно веселиться и пить алкоголь.

Приметы погоды 21 августа

Много пшеницы уродилось - к сильным заморозкам.

Если дует северный ветер, то хорошо уродится рожь.

Иней в этот день сулит хороший урожай в следующем году.

Если день дождливый, то и осенью будут частые дожди.

Хороший урожай ягод - к холодной зиме.

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