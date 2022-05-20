Народный праздник 20 мая имеет названия Купальница, Иван-бражник, Нил.

Христиане отмечают церковный праздник 20 мая в честь святого Нила Сорского, а также Явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. В народе день называется купальница. В этот день наши предки окунались в реке или озере, а также обрызгивали речной водой лошадей. Верили, что это принесет людям и животным крепкое здоровье и долголетие.

В этот день наши предки чтили лошадей. Им давали вкусные лакомства и поили святой водой. В конюшню вешали подкову, чтобы защитить от злых сил. День считается удачным для свадьбы, венчания, знакомства с родителями невесты или жениха, но неудачным для гаданий.

Что нельзя делать 20 мая

Нельзя брать в руки острые предметы, пользоваться ножницами и иголкой. Гадать и пытаться узнать свое будущее сегодня нельзя. Кто попытается заглянуть в будущее, тот испортит свою судьбу. Нельзя ругаться матом, оскорблять других, ссориться. В этот день нельзя лицемерить и льстить человеку, иначе обман быстро раскроется.

Приметы погоды 20 мая

Ласточки высоко летают - к хорошей погоде.

Много пчел возле акации - к дождю.

Если день дождливый, то осень будет теплой.

Облачно, но нет дождя - к теплой и ясной погоде.

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