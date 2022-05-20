Что можно делать 20 мая, а от чего лучше отказаться, чтобы не разгневать святых - узнайте в материале УНИАН.

Мученик Акакий жил в III веке и был сотником - военачальником над сотней солдат. Происходило это в эпоху правления царя Максимилиана и тогда люди исповедовали язычество, принося жертвы идолам. Акакий отказался это делать и говорил, что верует во Христа. За это его долго пытали и подвергали тяжким мучениям, а затем отсекли голову.

Также сегодня отмечается народный праздник 20 мая - Купальница.

Православный праздник 20 мая - день памяти святого Нила Мироточивого

Святой Нил был родом из Греции, происходил из богатой и знатной семьи, но рано лишился родителей, поэтому воспитывался своим дядей - иеромонахом Макарием. По достижении совершеннолетнего возраста был пострижен в монахи, а через время стал иеромонахом.

Вместе со своим дядей Нил удалился на Афонскую гору, где воздвиг келью и церковь. После смерти дяди нашел еще более безлюдное место и там во впадине пещеры освятил престол Сретения Господня. Всю свою жизнь Нил стойко терпел все тяготы и невзгоды, а затем мирно отошел к Господу.

Приметы 20 мая

радуга утром - день будет дождливым;

закат красного цвета - к ветренной погоде;

много муравьев - к жаре;

повышенная активность пчел с самого утра - ждать грозы.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату нужно осторожно обращаться с огнем и острыми предметами - велики шансы получить травму. По этой же причине женщинам лучше не заниматься рукоделиям. 20 мая категорически нельзя гадать, иначе можно повернуть будущее в худшую сторону. Церковь запрещает сквернословить, ругаться и сплетничать - навлечете беду.

Что можно делать 20 мая

Народный праздник называется "Купальница", так как в этот день наши предки купали лошадей в реках. Сами тоже принимали водные процедуры, чтобы очистить тело и душу. Водой из открытых источников сбрызгивали углы в доме, прогоняя нечистую силу. На рассвете можно умыться росой, чтобы продлить здоровье и молодость.

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