Христиане отмечают церковный праздник 19 сентября, который называется Михайлово чудо. Этот праздник посвящен архистратигу Михаилу, главному из всех архангелов. Он защитил от уничтожения язычниками церковь, построенную праведным мужчиной. Это и называют Михайловым чудом.
Архангел Михаил почитается как защитник от зла и борец с ересью, а также покровитель города Киева. В этот день архангелу читают сильные молитвы на Михайлово чудо, например, об исцелении и упокоение души погибшего.
19 сентября обычно начинается заметное похолодание, а особенно холодно становится по ночам. Однако наши предки радовались этим заморозкам и считали их хорошим предзнаменованием. В народном представлении холода символизируют силу архангела Михаила, когда он борется с бесовскими силами и обличает людские грехи. На Михайлово чудо у наших предков было принято жертвовать деньги и вещи для бедняков и бездомных.
В этот день наши предки устраивали братчины - специальные встречи между родственниками, где разбирались ссоры и конфликты. На братчинах назначался судья, который помогал родным выявить правду и помириться. Примирение обязательно отмечали.
Как и 18 сентября, сегодня удачный день для избавления от лихорадки и мигрени, любого лечения, врачебных осмотров и медицинских процедур. Для избавления от хворей наши предки клали больного на печь, отпаивали святой водой и окуривали табаком. 19 сентября можно помолиться Пресвятой Богородице о крепком здоровье.
Что нельзя делать 19 сентября
- В этот день запрещен физический труд, работа в поле и огороде, уборка. Чтобы почтить архангела Михаила, в эту дату лучше ничего не делать.
- Нельзя конфликтовать и ругаться в этот день.
- Нельзя выбрасывать остатки еды в мусорное ведро. Лучше отдайте их бездомным животным или птицам.
Приметы погоды 19 сентября
- Если в этот день потеплело, то потепление продлится ещё несколько дней.
- Южный ветер дует - к похолоданию, а западный - к потеплению.
- Если луну всю ночь не видно из-за туч, то ещё несколько дней будет пасмурно.
- Большой улов рыбы сулит теплую осень.