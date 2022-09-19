Народный праздник 19 сентября известен под названиями Михайлов день, Михайлово чудо.

Христиане отмечают церковный праздник 19 сентября, который называется Михайлово чудо. Этот праздник посвящен архистратигу Михаилу, главному из всех архангелов. Он защитил от уничтожения язычниками церковь, построенную праведным мужчиной. Это и называют Михайловым чудом.

Архангел Михаил почитается как защитник от зла и борец с ересью, а также покровитель города Киева. В этот день архангелу читают сильные молитвы на Михайлово чудо, например, об исцелении и упокоение души погибшего.

19 сентября обычно начинается заметное похолодание, а особенно холодно становится по ночам. Однако наши предки радовались этим заморозкам и считали их хорошим предзнаменованием. В народном представлении холода символизируют силу архангела Михаила, когда он борется с бесовскими силами и обличает людские грехи. На Михайлово чудо у наших предков было принято жертвовать деньги и вещи для бедняков и бездомных.

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В этот день наши предки устраивали братчины - специальные встречи между родственниками, где разбирались ссоры и конфликты. На братчинах назначался судья, который помогал родным выявить правду и помириться. Примирение обязательно отмечали.

Как и 18 сентября, сегодня удачный день для избавления от лихорадки и мигрени, любого лечения, врачебных осмотров и медицинских процедур. Для избавления от хворей наши предки клали больного на печь, отпаивали святой водой и окуривали табаком. 19 сентября можно помолиться Пресвятой Богородице о крепком здоровье.

Что нельзя делать 19 сентября

В этот день запрещен физический труд, работа в поле и огороде, уборка. Чтобы почтить архангела Михаила, в эту дату лучше ничего не делать. Нельзя конфликтовать и ругаться в этот день. Нельзя выбрасывать остатки еды в мусорное ведро. Лучше отдайте их бездомным животным или птицам.

Приметы погоды 19 сентября

Если в этот день потеплело, то потепление продлится ещё несколько дней.

Южный ветер дует - к похолоданию, а западный - к потеплению.

Если луну всю ночь не видно из-за туч, то ещё несколько дней будет пасмурно.

Большой улов рыбы сулит теплую осень.

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