Народный праздник 18 октября посвящен мученице Харитиане Амисийской.

Христиане отмечают 18 октября церковный праздник мученицы Харитины Амисийской, покровительницы Литвы. Наши предки об этой дате говорили: "Харитины – первые холстины". 18 октября женщины начинали ткать холсты. Мученица считается покровительницей швей и ткачих.

18 октября на левую руку повязывали красную или бордовую нить. Такой оберег защитит человека от сглаза и злых сил. Лучшую защиту обеспечивают конопляные и льняные нитки.

Что нельзя делать 18 октября

В этот день нельзя надевать новую или не ношеную одежду, иначе в жизни появятся новые проблемы. Переезд 18 октября будет несчастливым. День не подходит для венчания и женитьбы.

Приметы погоды 18 октября

Если снег ещё ни разу не выпадал, то зима будет поздней.

Туман на рассвете – к солнечному и погожему дню.

Безветренная погода обещает похолодание.

Перелетные птицы улетают на юг – к суровой зиме.

Автор: Екатерина Пулатова