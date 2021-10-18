18 октября народный праздник / фото pixabay.com
Христиане отмечают 18 октября церковный праздник мученицы Харитины Амисийской, покровительницы Литвы. Наши предки об этой дате говорили: "Харитины – первые холстины". 18 октября женщины начинали ткать холсты. Мученица считается покровительницей швей и ткачих.
18 октября на левую руку повязывали красную или бордовую нить. Такой оберег защитит человека от сглаза и злых сил. Лучшую защиту обеспечивают конопляные и льняные нитки.
Что нельзя делать 18 октября
- В этот день нельзя надевать новую или не ношеную одежду, иначе в жизни появятся новые проблемы.
- Переезд 18 октября будет несчастливым.
- День не подходит для венчания и женитьбы.
Приметы погоды 18 октября
- Если снег ещё ни разу не выпадал, то зима будет поздней.
- Туман на рассвете – к солнечному и погожему дню.
- Безветренная погода обещает похолодание.
- Перелетные птицы улетают на юг – к суровой зиме.