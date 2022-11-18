Народный праздник 18 ноября известен под названиями День Ионы, Галактион.

Православные отмечают церковный праздник 18 ноября в честь святого Иона, а также мучеников Галактиона и его невесты Епистимии. К этой дате наши предки заканчивали сбор урожая редьки. Она в Киевской Руси заменяла картошку. Хозяйки готовили блюда из редьки - салаты, супы и квашеную капусту с редькой.

Святому Ионе сегодня молились девушки, чтобы он послал им достойного и любящего мужа. В этот день проводили обряд, чтобы узнать каким будет будущий муж. Для этого девушка с утра садилась у окна и смотрела на прохожих. Если первый мужчина, которого она увидет, будет дорого одет, то жених будет богатым.

Чтобы быть весь год здоровым и полным сил, 18 ноября стоит сходить в баню. В целом день считается удачным для любых водных процедур. Также в эту дату можно заняться уборкой.

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Что нельзя делать 18 ноября

Неудачный день для дорогих и крупных по размеру покупок. Такие вещи долго не прослужат. Также не лучший день для ремонта. В этот день наши предки опасались подписывать документы, поскольку считали, что человека могут обмануть. В день Иона лучше воздержаться от важных и судьбоносных решений.

Приметы погоды 18 ноября

Если выпало много снега, то зима будет очень снежной.

Ясное голубое небо предвещает скорое похолодание.

Если снег ложится на землю ровно, то следующий год будет малоурожайным, а если комками, то хлеб хорошо уродится.

Туман ночью - к затяжной непогоде.

Если утром много инея, то скоро потеплеет.

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