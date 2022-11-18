Православные отмечают церковный праздник 18 ноября в честь святого Иона, а также мучеников Галактиона и его невесты Епистимии. К этой дате наши предки заканчивали сбор урожая редьки. Она в Киевской Руси заменяла картошку. Хозяйки готовили блюда из редьки - салаты, супы и квашеную капусту с редькой.
Святому Ионе сегодня молились девушки, чтобы он послал им достойного и любящего мужа. В этот день проводили обряд, чтобы узнать каким будет будущий муж. Для этого девушка с утра садилась у окна и смотрела на прохожих. Если первый мужчина, которого она увидет, будет дорого одет, то жених будет богатым.
Чтобы быть весь год здоровым и полным сил, 18 ноября стоит сходить в баню. В целом день считается удачным для любых водных процедур. Также в эту дату можно заняться уборкой.
Что нельзя делать 18 ноября
- Неудачный день для дорогих и крупных по размеру покупок. Такие вещи долго не прослужат. Также не лучший день для ремонта.
- В этот день наши предки опасались подписывать документы, поскольку считали, что человека могут обмануть.
- В день Иона лучше воздержаться от важных и судьбоносных решений.
Приметы погоды 18 ноября
- Если выпало много снега, то зима будет очень снежной.
- Ясное голубое небо предвещает скорое похолодание.
- Если снег ложится на землю ровно, то следующий год будет малоурожайным, а если комками, то хлеб хорошо уродится.
- Туман ночью - к затяжной непогоде.
- Если утром много инея, то скоро потеплеет.