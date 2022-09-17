Народный праздник 17 сентября имеет названия Неопалимая Купина, Луков день, день Вавила.

Христиане отмечают церковный праздник 17 сентября в честь иконы Богоматери "Неопалимая купина", а также мученика Вавила. Эта дата известна под названием Луков день, поскольку сегодня наши предки активно занимались сбором лука на огородах.

Иконе "Неопалимая купина" сегодня молились о защите от неприятностей и пожаров. Эту икону ставили в доме или сарае, чтобы она защитила жилище или постройку от пожара и удара молнии. Наши предки ставили её на печи и верили, что Божья Матерь будет приглядывать за огнем и не допустит пожара.

Наши предки 17 сентября обязательно выходили в поле и даже в плохую погоду работали вилами. Верили, что вилы в этот день отгоняют злые силы, болезни и всякую нечисть. Если погода была ясной и сухой, то вилами проверяли сено в сеновалах.

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Что нельзя делать 17 сентября

Неудачный день для путешествий и далеких поездок. Если всё же нужно куда-то уехать, то монжо прочитать молитву Богородице. Нельзя ничего поднимать с земли сегодня, чтобы не случилось беды. Строго запрещено поднимать деньги и монеты. В этот день не стоит есть орехи.

Приметы погоды 17 сентября

Если орехов много, а грибов мало, то зима будет снежной и суровой.

Дождь 17 сентября сулит сухую погоду осенью.

Если после дождя земля быстро подсохла, то погода скоро испортится.

Если муравьи построили высокие муравейники, то зима будет ранней и холодной.

Филин ночью громко ухает - к повышенному риску лесного пожара.

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