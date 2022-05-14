Народный праздник 14 мая имеет названия Еремей запашник, Еремей запрягальник, Еремеев день.

Христиане отмечают церковный праздник 14 мая в честь пророка Иеремия. Святой Еремей считается покровителем полевых работ. В этот день мужчины сеяли рожь, а женщины - овес, яровые и горох. Чтобы урожай был хороший, перед работой в огороде посещали церковь.

14 мая считается удачным днем для рыбалки. Сегодня хорошо клюют сом и плотва. День удачен для творчества и любой интеллектуальной работы. А вот руками сегодня работать не очень благоприятно.

Что нельзя делать 14 мая

Нельзя ничего никому одалживать, иначе долг не вернут. Нельзя делать крупные покупки и инвестировать деньги. Не стоит сегодня тосковать и грустить, жаловаться на свою жизнь. Сажать и пересаживать комнатные цветы - к болезням и бессонице.

Приметы погоды 14 мая

Если день сегодня ясный, то и лето будет ясным.

Хорошая погода - к хорошему урожаю зерна.

Ветреный день сулит непогожий май.

Плохая погода 14 мая - к морозной и суровой зиме.

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