Народный праздник 14 мая / фото УНИАН

Христиане отмечают церковный праздник 14 мая в честь пророка Иеремия. Святой Еремей считается покровителем полевых работ. В этот день мужчины сеяли рожь, а женщины - овес, яровые и горох. Чтобы урожай был хороший, перед работой в огороде посещали церковь.

14 мая считается удачным днем для рыбалки. Сегодня хорошо клюют сом и плотва. День удачен для творчества и любой интеллектуальной работы. А вот руками сегодня работать не очень благоприятно.

Что нельзя делать 14 мая

  1. Нельзя ничего никому одалживать, иначе долг не вернут.
  2. Нельзя делать крупные покупки и инвестировать деньги.
  3. Не стоит сегодня тосковать и грустить, жаловаться на свою жизнь.
  4. Сажать и пересаживать комнатные цветы - к болезням и бессонице.

Приметы погоды 14 мая

  • Если день сегодня ясный, то и лето будет ясным.
  • Хорошая погода - к хорошему урожаю зерна.
  • Ветреный день сулит непогожий май.
  • Плохая погода 14 мая - к морозной и суровой зиме.

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