Христиане отмечают церковный праздник 14 мая в честь пророка Иеремия. Святой Еремей считается покровителем полевых работ. В этот день мужчины сеяли рожь, а женщины - овес, яровые и горох. Чтобы урожай был хороший, перед работой в огороде посещали церковь.
14 мая считается удачным днем для рыбалки. Сегодня хорошо клюют сом и плотва. День удачен для творчества и любой интеллектуальной работы. А вот руками сегодня работать не очень благоприятно.
Что нельзя делать 14 мая
- Нельзя ничего никому одалживать, иначе долг не вернут.
- Нельзя делать крупные покупки и инвестировать деньги.
- Не стоит сегодня тосковать и грустить, жаловаться на свою жизнь.
- Сажать и пересаживать комнатные цветы - к болезням и бессонице.
Приметы погоды 14 мая
- Если день сегодня ясный, то и лето будет ясным.
- Хорошая погода - к хорошему урожаю зерна.
- Ветреный день сулит непогожий май.
- Плохая погода 14 мая - к морозной и суровой зиме.