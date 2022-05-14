Что можно делать 14 мая, а от каких действий лучше отказаться, чтобы не разгневать святых - узнайте в материале УНИАН.

Святой пророк Иеремия был одним из четырех великих пророков, жил за 600 лет до Рождества Христова. К пророческому служению был призван в возрасте 15 лет. Двадцать три года своей жизни посвятил тому, чтобы образумить иудеев и убедить их познать истинного бога, отказавшись от ереси.

Он предсказывал иудеям рабство, но в ответ слышал лишь насмешки. Тогда, чтобы казаться более правдоподобным, он на своем примере показал иноверцам, что с ними будет - надел на свою шею ярмо и носил его всюду. За такие деяния иудейские старейшины присудили Иеремию смертную казнь и бросили его в глубокий ров.

Иеремия освободил богобоязненный эфиоп, который тем самым спас ему жизнь. После этого пророк остался на развалинах Иерусалима и в песнопениях оплакивал свою родину. Из-за беспорядков, возникших в государстве, многие иудеи бежали в Египет и увлекли Иеремия за собой. Там насмерть побили его камнями.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 14 мая - Еремей Запашник.

Православный праздник 14 мая - день памяти царицы Тамары

Благоверная Тамара, царица грузинская, считается одной из самых знаменитых личностей в истории Грузии. Именно с ней связан наиболее благоприятный период для государства, эпоха его расцвета и восхваления.

Православная церковь отдает почести царице за ее благочестивую жизнь, помощь христианам и жажду к строительству храмов. Ее имя воспевали многие поэты и прозаики разных времен, а 14 мая верующие могут почтить ее светлую память.

Приметы 14 мая

ночь лунная - к скорым заморозкам;

появилось много бабочек - наступит жара;

плохая погода в этот день - зима будет холодной и суровой;

собака роет землю и ест траву - к дождю.

Сон в ночь с 13 на 14 мая нельзя никому рассказывать до обеда.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в эту дату нельзя давать деньги в долг, иначе весь будущий год пройдет в лишениях. Лениться сегодня тоже не рекомендуется - привлечете жизненные неудачи. Наши предки верили, что 14 мая нельзя ходить на рыбалку и есть рыбу. Тот, кто нарушает запрет на Еремея, может получить проблемы с речью.

Что можно делать 14 мая

В этот период славяне много работали на земле и с животными - считалось, что конец весны - время активного труда. Поэтому сегодня нужно быть деятельными, а если постоянной работы у вас нет, то займитесь домашним хозяйством. Также приветствуется поход к родственникам в гости. Православные верующие могут помолиться пророку Иеремие о благополучии и здоровье для своей семьи.

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