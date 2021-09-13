Этот день в народном календаре известен как Куприянов день, Журавлиное вече.

13 сентября христиане отмечают церковный праздник в честь священномученика Киприана. Наши предки считали, что в этот день журавли собираются на болоте и все вместе решают, когда улетать на зимовку. Поэтому дата получила название "журавлиное вече".

13 сентября почитали картофель, который в XVIII стал одной из главных кормовых культур и конкурировал с хлебом. В этот день стоит приготовить блюдо из картошки. Также 13 сентября собирали клюкву. Эту полезную ягоду ели молодые девушки, чтобы удачно забеременеть, и беременные для легких родов.

Чтобы человеку сопутствовала удача, несколько сухих ягод клюквы нужно зашить в мешочек и носить с собой. Также сегодня полезно пить клюквенный компот или морс.

Что нельзя делать 13 сентября

Нельзя брать деньги в долг, иначе вы его не вернете.

Сегодня нельзя заключать сделки.

13 сентября считается дурной приметой пить спиртное.

В этот день нельзя собирать калину и рябину, иначе не будет счастья.

Приметы погоды 13 сентября

Если журавли летят клином – будет потепление, а если поодиночке – скоро похолодает. Растущая луна обещает хороший урожай ягод. Чем ниже летят журавли, тем теплее будет зимой. Муравьи построили большие муравейники – к суровой зиме.

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Автор: Екатерина Пулатова