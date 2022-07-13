Христиане отмечают церковный праздник 13 июля в честь ближайших учеников Христа - Собор двенадцати апостолов. В этот день наши предки поднимались на ближайший холм и двенадцать раз кланялись солнцу. День проводили за работами в огороде, в частности, за сенокосом.
В эту дату особенно полезными считаются куриные яйца. На Руси они были символом солнца и жизни. В эту дату обязательно следует съесть вареное яйцо, а путешественники брали с собой яйцо в дорогу на удачу.
Девушки в этот день проводили ритуал на счастливое будущее: надевали красные бусы и носили их целый день, а вечером бросали эти бусы в реку. 13 июля нужно посвятить добрым делам. Считается, что если человек сегодня сделает добро, то оно позднее к нему вернется вдвойне.
Что нельзя делать 13 июля
- В этот день не стоит вспоминать плохие события и обиды. Отпустите всё злое.
- Нельзя ссориться и спорить с близкими, иначе вы надолго поругаетесь.
- Нельзя 13 июля пить алкоголь.
- Уборка и стирка сегодня под запретом.
- Не рекомендуется стричь волосы. Стрижка сегодня отнимает силы.
Приметы погоды 13 июля
- Желтые облака сулят дождь, серые - сильный ветер. Если облака белые, то погода будет жаркой и сухой.
- Если утром выпала роса, то скоро пойдут дожди.
- Жабы греются на солнце - к сильной жаре.
- Если кукушка продолжает петь, то лето будет очень жаркое и затяжное, а осень - поздней. А если птица притихла, то осень придет рано.