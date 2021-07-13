В середине июля церковь чтит память двенадцати ближайших учеников Христа.

13 июля православная церковь отмечает праздник Собор двенадцати апостолов или Двенадцать апостолов. Посвящен он 12 ближайшим ученикам Христа и проповедникам христианства. Каждый апостол кроме Иуды имеет собственную дату памяти, а сегодня они почитаются все вместе.

Кто такие двенадцать апостолов

Апостолами называют учеников Иисуса Христа, которые путешествовали вместе с ним и распространяли христианское учение по миру. В их число входят Петр и его брат Андрей, Иоанн Богослов и его брат Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Левий Матфей и его брат Иаков Алфеев, Фома, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот. После того как Иуда предал своего учителя, его место занял апостол Матфей.

Сведения о жизни 12 апостолов содержатся в Евангелии и Деяниях святых апостолов, а также в Священном Предании. Все апостолы кроме Иоанна Богослова и Иуды приняли мученическую смерть за Христа.

Традиции праздника Двенадцать апостолов

Наши предки в этот день устраивали проводы весны – пели частушки, водили хороводы и изготовляли соломенную куклу. С чучелом ходили по всему селу, а после праздника бросали в реку.

13 июля можно прийти в церковь и поставить свечку в честь 12 апостолов. У святых просят благополучия и здоровья для родных. По традиции в этот день, как и на Пасху, красят яйца. Для этого используют цвета солнца – желтый, оранжевый и красный.

В этот день нельзя унывать, ссориться, хвастаться. Не рекомендуется также делать стрижку. А вот запрета на работу в этот праздник нет.

Картинки с праздником Двенадцати апостолов

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Автор: Екатерина Пулатова