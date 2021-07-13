Православная церковь сегодня отмечает большой праздник - День памяти 12 всехвальных учеников Иисуса.

Подробнее об истории праздника и традициях вы можете прочитать в этой статье. Кроме Дня памяти учеников Иисуса, верующие сегодня также отмечают ещё несколько важных дат.

Церковный праздник сегодня - День памяти преподобного Петра, царевича Ордынского

Юноша был племянником хана Золотой Орды - Бергая. Однажды в 1255 году в Орду пришел святитель Кирилл, чтобы просить помощи для церковных нужд. Также рассказывал он о чудесах. которые совершаются в епархии при мощах святителя Леонтия. На племянника хана эти рассказы произвели сильное впечатление.

Когда у Бергая заболел сын, хан вызвал святителя Кирилла, чтобы тот исцелил наследника. Чудо случилось, Бергай щедро одарил лекаря и отпустил в епархию. По пути Кирилла догнал племянник Бергая и попросил взять его с собой. В Ростове юношу крестили под именем Петр, там же он и женился. Был кроток, много времени уделял молитве и Богословию. После того, как ему явились апостолы Петр и Павел, он построил монастырь при озере Неро. Похоронив жену, принял иночество и жил в своей обители до самой смерти.

День памяти святителя Софрония, епископа Иркутского

Читайте такжеИменины в июле: кто празднует День ангела в этом месяце, мужские и женские именаСофроний преставился к Богу на второй день после Святой Пасхи. Вопрос с погребением тела решался шесть месяцев. За это время останки не тлели, что уже заставило верующих отнести святителя Софрония к числу угодников Божиих.

Многократно его мощи определяли, как чудотворные и исцеляющие. В 1917 году случился пожар, от тела остались одни кости, но это обстоятельство только укрепило веру православных в нетленность святого Софрония.

Приметы 13 июля

Поет кукушка - зима будет поздней;

Облака идут против ветра - будет дождь, движутся вместе с вихревыми - к ясной погоде;

Роса поутру - день будет жарким, капельки отсутствуют - к осадкам.

Что можно делать 13 июля

Наши предки в этот день готовили блюда из яиц и готовились к покосу.

Что нельзя сегодня делать

Оставлять кошелек пустым или пересчитывать свои деньги, иначе в дом придет бедность;

Совершать спонтанные крупные финансовые траты;

Пытаться исправить конфликт или загладить вину - рискуете поссориться еще сильнее;

Устраивать шумные застолья, употреблять алкоголь.

Обращайте внимание на сон в ночь с 13 на 14 июля. Если вам снится, что вы преодолеваете препятствия, то и в жизни ситуации разрешатся благополучно. Если же во сне вы ошибаетесь, то, проснувшись, анализируйте свою жизнь - вы точно где-то ошибаетесь.

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Автор: Кристина Кащавцева