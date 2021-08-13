В славянском календаре этот праздник получил названия Евдокимов день и Евдокимово заговенье.

Православные отмечают 13 августа церковный праздник в честь святого Евдокима Каппадокиянина, который опекал сирот, бедняков и вдов. 13 августа называют Евдокимовым заговеньем, поскольку завтра начинается Успенский пост. Это последний день перед постом, когда разрешено мясо.

Во время поста также запрещены гуляния и развлечения. Поэтому сегодня был последний день, когда можно веселиться. Молодежь в этот день часто устраивала гуляния или сватовства.

Эта дата считается удачной для огородных и полевых работ. Считается, что если поработать в огороде, то весь год спина болеть не будет. В этот день также собирают урожай ягод и орехов, чистят инвентарь. 13 августа собирают репу и готовят из неё блюда на ужин.

Приметы погоды 13 августа

Лес покрыт туманом – пора идти за грибами.

Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде.

Ветреный день сулит снежную зиму.

Утренний туман быстро рассеивается – к ясной и сухой погоде.

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Автор: Екатерина Пулатова