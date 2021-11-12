Народный праздник 12 ноября / фото pixabay.com

Церковь отмечает 12 ноября православный праздник святой Зиновии и мученика Зиновия – брата и сестры.

Наши предки в этот день чтили синичек и других перелетных птиц – свиристелей, соек, снегирей. Для птиц мастерили и наполняли кормушки. Если 12 ноября на дом сядет птица или постучит в окно – в этом доме весь год будет счастье и благополучие. 

12 ноября отмечается народный праздник охотников и рыбаков. Таких людей поздравляли и желали хорошего промысла. Охотники перед дорогой читали специальную молитву для хорошей охоты. 

Что нельзя делать 12 ноября

  1. Сегодня нельзя пить алкоголь.
  2. Нельзя быть жадным и отказывать в помощи родным.
  3. 12 ноября остатки еды нельзя выбрасывать, а нужно отдать животным.

Приметы погоды 12 ноября

  • Много синичек на деревьях – к скорому похолоданию.
  • Снег выпал сегодня – к сильным морозам.
  • Если птицы клюют кору деревьев, то скоро будут дожди.
  • Туман и иней утром предвещают холодную сырую погоду.

Автор: Екатерина Пулатова