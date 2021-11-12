Народный праздник 12 ноября имеет названия Зиновий и Зиновия, Синичкин день, День охотника.

Церковь отмечает 12 ноября православный праздник святой Зиновии и мученика Зиновия – брата и сестры.

Наши предки в этот день чтили синичек и других перелетных птиц – свиристелей, соек, снегирей. Для птиц мастерили и наполняли кормушки. Если 12 ноября на дом сядет птица или постучит в окно – в этом доме весь год будет счастье и благополучие.

12 ноября отмечается народный праздник охотников и рыбаков. Таких людей поздравляли и желали хорошего промысла. Охотники перед дорогой читали специальную молитву для хорошей охоты.

Что нельзя делать 12 ноября

Сегодня нельзя пить алкоголь. Нельзя быть жадным и отказывать в помощи родным. 12 ноября остатки еды нельзя выбрасывать, а нужно отдать животным.

Приметы погоды 12 ноября

Много синичек на деревьях – к скорому похолоданию.

Снег выпал сегодня – к сильным морозам.

Если птицы клюют кору деревьев, то скоро будут дожди.

Туман и иней утром предвещают холодную сырую погоду.

Автор: Екатерина Пулатова