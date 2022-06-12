Христиане отмечали церковный праздник 12 июня в честь сирийского святого Исаакия, которого считают покровителем змей. Наши предки считали, что в эту дату змеи выползают из своих нор и становятся агрессивными, поэтому дата считается опасной.
В народном календаре день Исаакия считался удачным для посадки бобовых, фасоли и гороха. Эти культуры сеяли 12 июня независимо от погоды. Также дата удачна для любовных дел и свадьбы, зачатия ребенка. По наблюдениям наших предков, 12 июня даже у бесплодных пар получается зачать дитя.
Что нельзя делать 12 июня
- Нельзя ходить в лес и гулять по высокой траве - там могут быть змеи.
- Неудачный день для скашивания травы, борьбы с сорняками и сбора лекарственных трав.
- В эту дату солнце сильно жарит, поэтому нельзя загорать.
Приметы погоды 12 июня
- Шмели беспокойно летают - к скорому дождю.
- Желтое или оранжевое небо на закате сулит хорошую погоду.
- Кувшинки на воде закрылись в ясный день - к скорому дождю.
- Если шиповник буйно цветет, то зима будет морозная.