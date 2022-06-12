Народный праздник 12 июня / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечали церковный праздник 12 июня в честь сирийского святого Исаакия, которого считают покровителем змей. Наши предки считали, что в эту дату змеи выползают из своих нор и становятся агрессивными, поэтому дата считается опасной.

В народном календаре день Исаакия считался удачным для посадки бобовых, фасоли и гороха. Эти культуры сеяли 12 июня независимо от погоды. Также дата удачна для любовных дел и свадьбы, зачатия ребенка. По наблюдениям наших предков, 12 июня даже у бесплодных пар получается зачать дитя.

Что нельзя делать 12 июня

  1. Нельзя ходить в лес и гулять по высокой траве - там могут быть змеи.
  2. Неудачный день для скашивания травы, борьбы с сорняками и сбора лекарственных трав.
  3. В эту дату солнце сильно жарит, поэтому нельзя загорать.

Приметы погоды 12 июня

  • Шмели беспокойно летают - к скорому дождю.
  • Желтое или оранжевое небо на закате сулит хорошую погоду.
  • Кувшинки на воде закрылись в ясный день - к скорому дождю.
  • Если шиповник буйно цветет, то зима будет морозная.

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