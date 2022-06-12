Что можно делать 12 июня, а какие действия строго запрещены верующим людям - узнайте в материале УНИАН.

Преподобный Исаакий жил в IV веке в те времена, когда царствовал император Валент. Он был поклонником арианского учения и устраивал гонения на христиан. Исаакий тогда жил в пустыне, но услышав о том, как православные церкви закрывают или превращают в конюшни, а несогласных верующих казнят, он приехал в Константинополь. Не страшась последствий, он укреплял православных в их вере и даже пытался переубедить царя.

Император Валент не услышал святого и отправился на войну с готами, где погиб в бою. После этого в окрестностях Константинополя была устроена обитель имени Исаакия, а он сам скончался в глубокой старости. Мощи его по сей день считаются чудотворными.

Сегодня, кроме памяти святого, отмечается народный праздник 12 июня - Змеиный день, а православные верующие знают, что наступила Троица 2022.

Приметы 12 июня

пышно цветет шиповник - зима будет суровой и морозной;

дождь сегодня - осенью урожай грибов окажется богатым;

жара с самого утра - к такой же погоде летом;

сова кричит - скоро похолодает.

Что сегодня нельзя делать

Несколько дней назад начались Зеленые святки - с этого дня русалки и прочие существа гуляют по лесам, полям, купаются в водоемах. Именно поэтому лучше одному в такие места не ходить, иначе неведомые создания утащат с собой. Запрещено сегодня тяжело работать и заниматься любыми мирскими делами - лучше посвятить себя духовному развитию. Также нельзя ходить на кладбище - для этих дел существует Троицкая родительская суббота.

Что можно делать 12 июня

Сегодня православные верующие ходят в церковь, ставят свечи за здравие и за упокой, молятся Всевышнему о благополучии. Можно собираться дома с друзьями и родственниками, устраивать пышные застолья. В старину славяне в эту дату плели веники - для бани или ритуальные.

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