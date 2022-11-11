Народный праздник 11 ноября известен под названиями Анастасия Овечница и Авраамий Овчар, Овчарный праздник.

Христиане отмечают церковный праздник 11 ноября в честь святой мученицы Анастасии Римской. Святая Анастасия считается покровительницей овец и овцепасов, а также помощницей в работе с шерстяной пряжей. В народе верили, что Анастасия помогает всем, кто разводит и продает овец, прядет шерстяные нитки и изготовляет одежду из овчины.

11 ноября украинцы заканчивали стричь овец. В этот день в церкви молились Анастасии, чтобы уродилось много овечек, а у пастухов было крепкое здоровье. День считается удачным для выпаса скотины, а также рыбалки и охоты.

Женщины в этот день пекли сытные мясные пироги и угощали пастухов. Также женщины начинали прясть теплые вещи из шерсти, поскольку приближались морозы. Одежду из овечьей шерсти пряли не только для взрослых, но и для детей. Верили, что ребенку в такой одежде не страшны никакие сезонные заболевания.

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Что нельзя делать 11 ноября

В этот день можно стричь овец, но запрещено их резать. Ребенка нельзя оставлять одного сегодня. Этот день не стоит проводить в компании незнакомых людей, иначе возможны ссоры и разногласия. Не стоит ходить в лес без надобности, поскольку волки сегодня становятся злыми.

Приметы погоды 11 ноября

Облака низко плывут - к скорому похолоданию.

Если ночью и ранним утром лежит иней, то зима будет ранней.

С вишни не опали все листья - к поздней и теплой зиме.

Если голуби много воркуют, то погода скоро улучшится.

Белки делают много запасов на зиму - к суровой зиме.

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