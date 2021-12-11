11 декабря христиане отмечают церковный праздник московского епископам Феодора Симоновского. Этот день наши предки посвятили сойке. Очень добрым знаком считается увидеть сегодня эту птицу или услышать её пение.
11 декабря – удачный день для гадания и ворожбы. В этот день гадали на деньги. В сугроб снега бросали монеты разного номинала, и потом поднимали одну из них не глядя. Если подняли монету маленького номинала, то в следующем году не ждите прибыли.
Также в этот день проводили гадания на судьбу на фасоли. Горсть фасоли разделяли на три равномерные кучки, которые символизировали здоровье, работу и личную жизнь. Затем нужно пересчитать фасолины в каждой кучке. Если их нечетное количество, то в соответствующей сфере будут проблемы.
Что нельзя делать 11 декабря
- В эту дату нельзя переезжать и путешествовать.
- Неудачный день для признания в любви.
- Не стоит стирать одежду и постельное белье сегодня.
Приметы погоды 11 декабря
- Если резко потеплело, то скоро надолго похолодает.
- Синицы роются в земле – к потеплению.
- Чем ниже на ветках сидят птицы, тем теплее будет зима.
- Гололед 11 декабря – к сырой погоде.