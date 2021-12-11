Народный праздник 11 декабря получил название Сойкин день.

11 декабря христиане отмечают церковный праздник московского епископам Феодора Симоновского. Этот день наши предки посвятили сойке. Очень добрым знаком считается увидеть сегодня эту птицу или услышать её пение.

11 декабря – удачный день для гадания и ворожбы. В этот день гадали на деньги. В сугроб снега бросали монеты разного номинала, и потом поднимали одну из них не глядя. Если подняли монету маленького номинала, то в следующем году не ждите прибыли.

Также в этот день проводили гадания на судьбу на фасоли. Горсть фасоли разделяли на три равномерные кучки, которые символизировали здоровье, работу и личную жизнь. Затем нужно пересчитать фасолины в каждой кучке. Если их нечетное количество, то в соответствующей сфере будут проблемы.

Что нельзя делать 11 декабря

В эту дату нельзя переезжать и путешествовать. Неудачный день для признания в любви. Не стоит стирать одежду и постельное белье сегодня.

Приметы погоды 11 декабря

Если резко потеплело, то скоро надолго похолодает.

Синицы роются в земле – к потеплению.

Чем ниже на ветках сидят птицы, тем теплее будет зима.

Гололед 11 декабря – к сырой погоде.

Автор: Екатерина Пулатова